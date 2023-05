Fünftklässler starten in vier Zügen

Schulleitungsteam der neu gegründeten Gesamtschule steht.

Wermelskirchen. Das kommissarische Leitungsteam der Gesamtschule steht: Joanna Licht hat sich auf den Stellvertreterposten beworben und unterstützt jetzt Torsten vom Stein, den kommissarischen Leiter der neugegründeten Schule. Überall sieht es nach Arbeit aus. Im Büro hängen vier große Din-A1-Bögen auf denen die beiden alles notiert haben, was noch zu tun ist. Und auf der Fensterbank stehen Kartons in denen je nach Fächerauswahl die Bewerbungen der Lehrerinnen und Lehrer hineingelegt werden. Ein Mann von der Telekom klopft an: Der Antrag für einen eigenen Telefonanschluss muss noch umgesetzt werden.

Insgesamt werden zu Beginn des neuen Schuljahres zwölf Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden. „Wir starten mit 150 Kindern“, sagt Torsten vom Stein. „Und wir gehen davon aus, dass wir vierzügig mit zwei Mehrklassen beginnen werden. Das offizielle Ja ist von der Bezirksregierung aber noch nicht da.“ Die Gesamtschule wird sich zuerst mit dem Schulgebäude direkt an der Straße Weyersbusch auf der linken Seite des Schulhofs begnügen. „Bis nach den Sommerferien werden wir die Klassenräume fertig gestellt haben, und wir werden auch Arbeitsecken in den Fluren einrichten“, sagt Joanna Licht.

Joanna Licht hat sich vom Carl-Duisberg-Gymnasium aus Wuppertal nach Wermelskirchen an die Gesamtschule beworben. „Ich habe immer darunter gelitten, einigen Kindern und deren Eltern sechs Wochen vor den Sommerferien im sechsten Schuljahr sagen zu müssen, dass ihnen die Eignung fürs Gymnasium fehlt“, sagt Joanna Licht. „Eine Gesamtschule ist für alle Kinder da und sie werden möglichst nach ihren Talenten gefördert.“ Die 52-Jährige unterrichtet Mathematik, Geschichte und Informatik für die Sekundarstufe II.

Der kommissarische Schulleiter Torsten vom Stein ist 48 Jahre. Er hat vorher sechs Jahre an der Sekundarschule Sport, Sozialwissenschaften und Mathematik gegeben. „Davor habe ich an der Hauptschule gearbeitet“, sagt er. „Und ich habe in Düsseldorf an einer Schule gearbeitet.“ Viele kennen den Wermelskirchener aus dem Sport. Denn er ist zweiter Vorsitzender des Stadtsportverbandes. „Sport kann ich auch in der Oberstufe geben, die beiden anderen Fächer nur in der Sek I.“

Die Schule beginnt für die Schülerinnen und Schüler am 7. August. „Damit sich die Kinder und ihre Eltern schon vorher einmal gesehen haben und die Räume kennenlernen, laden wir sie am 6. Juni um 18 Uhr ein“, sagt Torsten vom Stein. „Es gibt sogar ein kleines Konzert, da die Juka-Schul-Tour dann gerade an der Sekundarschule ist.“

Die Schülerschaft besucht Grund- und Erweiterungskurse

Da die Gesamtschule alle Kinder aufnehmen wird und auch inklusiv beschult, kommt auf das Lehrer-Team eine Menge Arbeit zu. „Bei uns muss niemand das Abitur machen, aber alle können es“, sagt Joanna Licht. „Die Schülerinnen und Schüler besuchen Grundkurse und Erweiterungskurse. Danach entscheidet sich ihr späterer Schulweg. Spätentwickler können aber auch in der achten Klasse noch die Kurve kriegen und später das Abitur machen.“

Torsten vom Stein betont, dass ihm ein multiprofessionelles Team wichtig ist. „Und auch Schulsozialarbeiter, Erzieher und Psychologen werden bei uns sicher eine Rolle spielen“, sagt der kommissarische Schulleiter. „Es können sich bei uns aber auch Seiteneinsteiger bewerben.“ Ein möglichst bunt und breit aufgestelltes Kollegium käme schließlich am besten mit der bunten und vielfältigen Schülerschar klar. „Gerade nach der Corona-Pandemie haben viele, die aus der Grundschule zu uns wechseln, noch einiges aufzuholen“, sagt der kommissarische Schulleiter. „Und es ist uns wichtig, dass das sorgfältig geschieht.“ Der soziale Aspekt spiele an der Schule auch eine wichtige Rolle. „Wir wollen und dafür setzen wir uns ein, dass es möglichst allen Schülerinnen und Schülern gut geht“, sagt Joanna Licht. | Standpunkt

Kennenlerntag

Die neu gegründete Gesamtschule, Weyersbusch 9, lädt die neuen Schülerinnen und Schüler, die nach den Sommerferien in die 5. Klasse kommen, mit den Eltern zum Kennenlernabend ab 18 Uhr ein. Anlässlich des Kennenlerntages wird auch ein kleines Konzert geben.

Kommentar von Susanne Koch: Es bleibt nicht viel Zeit

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Die beiden Köpfe hinter dem kommissarischen Leitungsteam der neuen Wermelskirchener Gesamtschule sind Vollblut-Idealisten. Denn in kürzester Zeit müssen sie ganz viel schaffen, um nach den Sommerferien einen geregelten Schulbetrieb fahren zu können.

Das fängt beim neuen Telefonanschluss für die neue Schule an und geht über in die Sichtung aller Bewerbungen und Einstellung der nötigen Lehrerinnen und Lehrer. Es müssen Schulbücher und Lehrmaterial besorgt werden. Die beiden müssen sich Gedanken über die Digitalisierung der Schule machen und für die nötigen Geräte sorgen und und und.

Im Gespräch merkt man beiden an, dass es ihnen um die künftigen Schülerinnen und Schüler geht, sie aber auch Sorge für die Lehrerinnen und Lehrer tragen. Ein Schulstart ist eine große Herausforderung, die aber hoffentlich belohnt wird. Ich wünsche der neuen Gesamtschule einen erfolgreichen Start.