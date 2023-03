Führungen bieten viel Lokalhistorie

Die „Nachtwächterin“ ist im November wieder unterwegs. Bis dahin stehen vier andere Termine an.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Im Jubiläumsjahr der Stadt Wermelskirchen hat Stadtführerin Heike Frankrone zur ersten Nachtwächter-Stadtführung geladen und die Teilnehmer in die Zeit vor 1900 in Wermelskirchen entführt. Traditionell gekleidet führte sie als Maria Magdalena Frowein, Gattin des Nachtwächters Albert Frowein, durch die Stadt. Start war an der Stadtkirche. Bei noch winterlichen Temperaturen wurde schnell klar, wie anstrengend der Beruf des Stadtwächters damals sein konnte.

Für die Rolle der Maria Magdalena und die Stadtführung hat Heike Frankrone vorher emsig recherchiert. Und so konnte sie den Teilnehmern erzählen, dass zu den Aufgaben der Nachtwächter gehörte, die Petroleum-Straßenlaternen anzuzünden und auch gleichzeitig darauf zu achten, dass kein Feuer ausbricht.

Für die Nachtwächter gab es nicht nur nachts Aufgaben

Zusätzlich haben die Nachtwächter einst die Menschen in der Stadt überprüft, die ihnen unbekannt waren. Allerdings gab es für die Nachtwächter nicht nur nachts Aufgaben. Tagsüber verdiente sich die Familie Frowein ein Zubrot mit der häuslichen Weberei und mit Botendiensten für den Bürgermeister.

In diesem Jahr wird es am 24. November eine weitere Nachtwächterführung geben. Die Tour der Nachtwache des Nachtwächters Albert Frowein in Stellvertretung seiner Ehefrau Maria Magdalena führt die Teilnehmer von der Evangelischen Stadtkirche am Markt durch die Kölner Straße bis zur Eich und dann über die Kattwinkelsche Fabrik zurück zur Kirche. „Beleuchtet“ werden dabei auch Licht- und Schattenseiten des Berufs des Nachtwächters, das Alltagsleben der Einwohner zum Ende des 19. Jahrhunderts und damit auch einige typische Wirtschaftszweige Wermelskirchens zu der damaligen Zeit.

Die Erzählungen beruhen auf dem Kontrakt des damaligen Bürgermeisters Wiel mit Albert Frowein und der Rekonstruktion seiner Familie. Passend zum Jubiläum in 2023 zur Verleihung der Stadtrechte an Wermelskirchen vor 150 Jahren bieten die Stadtführer weitere Termine an, um Interessierten die Geschichte der Stadt näher zu bringen. Um Anmeldung wird gebeten.

Historische Führungen finden jeweils sonntags von 14 bis 15.30 Uhr statt, und zwar am 2. April, 7. Mai, 6. August und am 3. September. Die nächste Nachtwächterführung ist am Freitag, 24. November, von 18.30 bis 20 Uhr terminiert.

Information und Anmeldungen unter: www.die-stadtfuehrer.de