Frühstücken in bester Gesellschaft

Mit jedem neuen Quartalsprogramm lädt das „Haus der Begegnung“ zum Mitbringfrühstück ein.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Johanna Ernhardt hat Erdbeer-Rotwein-Marmelade gekocht: „Ein Kilogramm Erdbeeren vom Feld in Wuppertal.“ Dazu ein Kilogramm Gelierzucker und ein halber Liter Rotwein. Die Damen an ihrem Tisch spitzen die Ohren und notieren in Gedanken das Rezept. „Wir feiern diese Marmelade“, sagt Annette Lauke und beißt gut gelaunt in ihre Brötchen. Johanna Ernhardt freut sich über das Kompliment. „Das war die Lieblingsmarmelade meines verstorbenen Mannes“, erzählt sie. Die rote Köstlichkeit koche sie weiterhin, auch wenn ihr Mann im vergangenen Jahr verstorben sei.

Zum zweiten Mal ist sie am Freitagmorgen beim Mitbringfrühstück im „Haus der Begegnung“ dabei. Alle rund 20 Gäste haben eine Köstlichkeit von Zuhause mitgebracht, das Haus steuert Kaffee und Brötchen bei. Und gemeinsam lassen sich die Besucher ihr Frühstück schmecken.

„Es ist einfach Zeit für mich, weiterzumachen und wieder raus zu gehen“, sagt Johanna Ernhardt. Deswegen besuche sich die Strickgruppe im Haus. Und deswegen habe sie sich auch über das schöne Frühstücksangebot gefreut. „Ich bin ein richtiger Frühstücks-Mensch“, sagt sie und erzählt von Besuchen in Cafés und heiteren Frühstücksrunden auf ihrer heimischen Terrasse. Die Damen am Tisch nicken. „Ich bin mein ganzes Berufsleben immer früh aufgestanden“, sagt Annette Lauke, „jetzt im Ruhestand frühstücke ich gemütlich im Bett.“

Und auch Cornelia Wegner weiß um die Kraft des gemütlichen Starts in den Tag: „Frühstücken im Schlafanzug, mit einem guten Kaffee, Radio und Zeitung“, erzählt sie, „so beginne ich am liebsten den Tag“.

Auch beim Mitbringfrühstück zelebrieren die Damen nun die erste Mahlzeit des Tages – in bester Gesellschaft. Viele vereinen hier ihr ehrenamtliches Engagement und Geselligkeit. Auch Johanna Ernhardt erzählt, sie würde sich gerne selbst einbringen. Sonja Raschkowski, hauptamtliche Mitarbeiterin im Haus, nimmt den Vorschlag sofort auf. Die beiden kommen ins Gespräch.

Währenddessen macht sich Ursula Beese noch mal auf den Weg zum Büffet. Die Auswahl ist riesig. Viele haben selbstgemachte Marmelade mitgebracht. Aber auch Joghurt, Aufschnitt, Obst und Gemüse treffen sich auf der langen Tafel. „Das klappt richtig gut, wir haben am Ende immer ein vielseitiges Büffet“, erzählt Sonja Raschkowski, „meistens haben wir viel zu viel.“ Aber dafür gibt es eine Regel: Jeder nimmt die eigenen Reste wieder mit nach Hause.

Vorher allerdings wird geschlemmt. „Ich habe den Heringsstipp mitgebracht“, erzählt Ursula Beese, „selbstgemacht natürlich.“ Sie deutet auf die Schüssel, in der nur noch ein kleiner Rest zu entdecken ist. Viele haben die Köstlichkeit bereits auf einer Scheibe Brot probiert und frische Tomaten dazugelegt. „Das Heringsstipp-Rezept stammt aus meiner norddeutschen Heimat“, berichtet Ursula Beese. Und dann erzählt die Dame von den großen Treffen am Frühstückstisch mit der ganzen Verwandtschaft, von ihrem Zuhause im Norden, von witzigen Begegnungen und dem beliebten Fischrezept. Die Damen am Tisch lauschen und lachen.

Sonja Raschkowski blickt unterdessen in die leere Kaffeekanne und sorgt für Nachschub. „Wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird“, sagt sie. Zum neuen Jahr habe sie zum ersten Mal zum Mitbringfrühstück eingeladen. „Dahinter steckt die Idee, dass wir Interessierten pünktlich zur Veröffentlichung des neuen Quartalsprogramms die Möglichkeiten wollen, das Heft abzuholen und sich auch gleich zu verabreden“, erklärt sie und deutet auf das Heft, das frisch aus der Druckerei kommt.

Viele werfen beim Frühstück direkt einen Blick in das neue Programm, kommen ins Gespräch und entdecken Gemeinsamkeiten. Auch Johanna Ernhardt und Cornelia Wegner sind inzwischen über das Stricken ins Gespräch gekommen – und haben sich für den Strickkreis verabredet.

Hintergrund

Das neue Programm für das dritte Quartal im Haus der Begegnung gibt es ab sofort in der Villa an der Schillerstraße. Es kann online auch als PDF runtergeladen werden. Jeden Wochentag finden im Haus regelmäßige Veranstaltungen statt. Darüber hinaus gibt es auch besondere Veranstaltungen, Ausflüge, Reisen und Angebote. Auch die Seniorenberatung, die Pflegeberatung und die Wohnberatungen haben feste Zeiten im Haus der Begegnung.

