Frühjahrskirmes läuft entspannt ab

Schausteller und Besucher genießen noch bis Sonntag Trubel bei traumhaftem Wetter.

Von Anja Carolina Siebel

Bevor am Freitag das große Höhenfeuerwerk über der Kirmes entzündet wurde, herrschte schon eine Menge Trubel auf dem Schwanenplatz. Das Wetter spielt seit dem Start der Wermelskirchener Maikirmes am Himmelfahrts-Donnerstag um 11 Uhr absolut mit – und das freut Besucher wie Schausteller.

+ X-Force ist nur eines von vielen Fahrgeschäften, die auf dem Schwanenplatz begeistern. © Doro Siewert

Jaqueline Schmidt, Juniorchefin des gleichnamigen Schausteller-Unternehmens, das unter anderem mit dem Autoscooter auf der Kirmes vertreten ist, ist die Freude in ihrem Kassenhäuschen anzusehen. „Nach einer bombastischen Maikirmes in Remscheid schließt sich jetzt diese wunderbare Kirmes hier in Wermelskirchen an. Für uns könnte es wirklich nicht besser laufen. Wir haben mit unseren derzeitigen Besucherzahlen zum Glück wieder das Niveau erreicht, das wir vor der Corona-Zeit hatten.“

Sie freue sich auf die Herbstkirmes, die nach Ansicht der Schausteller auch wieder den Loches-Platz integrieren müsste. „Wir haben die Info, dass der dann fertig ist“, sagt Jaqueline Schmidt. „Der Platz ist dann zwar etwas kleiner, aber wir können uns mit den Fahrgeschäften etwas weiter ausdehnen. Wir sind gespannt, wie das wird.“ In Wermelskirchen, sagt die Jung-Unternehmerin, sei die Familie seit Jahrzehnten sehr gerne.

Auch für Gloria Fischer („Fischer's Biertreff“) ist Wermelskirchen ein bekanntes Pflaster. „Wir sind ja seit jeher mit unserem Getränkestand auf dem Schwanenplatz“, sagt die Unternehmerin. „Schon auf dem alten Platz, der noch ganz abschüssig war, hatten wir unseren Stand. Wir freuen uns, dieses Jahr erstmals im Frühjahr ein Feuerwerk erleben zu dürfen. Und wir hatten schon am Vatertag hier gute Geschäfte. Die Leute genießen das Wetter und die entspannte Atmosphäre auf der Kirmes. Das spiegelt sich auch bei uns am Stand wider.“

Ein wenig Corona-Nachwehen sind am Stand von Evelyn Darmann aus Solingen noch zu spüren. „Wir sind das erste Mal auf dem Schwanenplatz und auch das erste Mal im Frühling“, erzählt Evelyn Darmann.

+ Der Klassiker darf natürlich nicht fehlen: Am Autoscooter tummeln sich wie seit Jahren die Jugendlichen. © Doro Siewert

Corona-Nachwehen sind noch zu spüren

„Wir müssen uns erst mal noch einfinden. Sonst waren wir im Frühjahr immer in Düsseldorf, sind aber jetzt für Kollegen eingesprungen, die nicht konnten. Die letzten Jahre waren für uns ein Unsicherheitsfaktor und viel Hin und Her. Jetzt hoffen wir, dass es mit stabilen Besucherzahlen wieder richtig brummt.“

Auch die Darmanns warben an ihrem Stand für das große Höhenfeuerwerk am gestrigen Abend. Wie berichtet fand das statt, weil es aufgrund der anhaltenden Trockenheit bei der Herbstkirmes 2022 ausfallen musste.

Insgesamt 30 Kirmesgeschäfte stehen dieses Frühjahr auf dem Schwanenplatz, inklusive Autoscooter und dem Kinderkarussell. Zwei Fahrgeschäfte feiern in diesem Jahr Premiere auf der Wermelskirchener Kirmes: der Hawaii Swing und „X-Force“. Mit dem „Hawaii Swing“ von der Familie Schaak aus Zülpich steht ein Klassiker auf den Schwanenplatz: Fahrgäste erleben eine Berg- und Talbahn mit Swing-Effekt. Eine rasante Fahrt ist garantiert bei dem Rundfahrgeschäft mit seinen schwingenden Gondeln.

+ Diese Familie hatte Glück am Los-Stand. Vor allem die Kinder durften sich über ein riesiges Kuscheltier freuen. © Doro Siewert

Kirmesende ist am 21. Mai nach dem „Fest“

Das Hochrundfahrgeschäft „X-Force“ der Familie Klinge aus Koblenz ist eine absolute Neuheit auf den Kirmesplätzen. Das Karussell verfügt über zwei um die eigene Achse rotierende Gondeln. Insgesamt 16 Personen passen maximal in die horizontal drehbaren Gondeln. Das Ganze dreht sich auch in einer vertikalen Achse über das gesamte Fahrgeschäft. Die Frühjahrskirmes endet am Sonntag, 21. Mai, gegen 22 Uhr nach „Das Fest“ und dem verkaufsoffenen Sonntag.

Mehr Informationen

Sonntag: Für den morgigen Kirmessonntag, 21. Mai, lädt der Stadtmarketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) von 13 bis 18 Uhr zum „Fest“ mit verkaufsoffenem Sonntag und Straßenprogramm in der Innenstadt ein.

Stände: Den genauen Lageplan der Kirmesgeschäfte auf dem Schwanenplatz und mehr Infos zur Frühjahrskirmes gibt es auf der Website der Stadt Wermelskirchen unter: wermelskirchen.de/kirmes/fruehjahrskirmes

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Endlich wieder was los

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Was haben wir das alle vermisst. Jubel, Trubel, Heiterkeit – da der Autoscooter, dort Musik, drüben der Duft von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln. Zwar ging das alles voriges Jahr wieder so langsam los, aber eben wegen der Corona-Pandemie immer noch mit angezogener Handbremse, Masken und viel Abstand. Jetzt ist das endlich vorbei. Die Schausteller auf der Wermelskichener Frühjahrskirmes können buchstäblich wieder richtig Gas geben – und nicht nur Jaqueline Schmidt hinter ihrem Autoscooter-Kassenhäuschen konnte man gestern ansehen, wie gut das einfach tut.

Fröhliche, ausgelassene Menschen, die bei bestem Frühlingswetter ihre Freizeit genießen. Und das gemeinsam. Als Krönung gab es dann gestern noch das große Höhenfeuerwerk. Wie ein Symbol dafür, dass das Leben wieder eingezogen ist. Ein Grund zum Feiern. Und dazu haben die Wermelskirchener am Sonntag bei „Das Fest“ die Chance.