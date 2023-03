Friedhof-Konzept liegt im Herbst vor

Der älteste Grabstein in Wermelskirchen stammt aus dem Jahr 1689.

Geänderte Gebührensatzung soll bis zum Jahresende folgen.

Von Stephan Singer

Ein neues Friedhof-Konzept soll im Herbst vorliegen. Das kündigte Harald Drescher, Tiefbauamtsleiter der Stadtverwaltung, auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bau an. Die Verwaltung, die derzeit an einem Entwurf des „umfangreichen Konzeptes“ arbeitet, werde das Papier nach der Sommerpause im Fachausschuss vorstellen. Im Anschluss daran soll die auf Basis des Konzeptes geänderte Gebührensatzung folgen – „idealerweise“ zum Jahresende inklusive entsprechender Verabschiedung durch den Stadtrat.

Dem Friedhof-Konzept sind diverse Anträge aus den Reihen der Kommunalpolitik zum Thema Friedhöfe und Bestattungen vorausgegangen. Unter anderem hatte die Freie-Wähler-Fraktion eine „Aufwertung“ des Stadtfriedhofs gefordert, indem Gräber von historisch bedeutenden Persönlichkeiten deutlicher hervorgehoben werden. „Diese Aufwertung ist schon sehr weit gediehen. In Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde in der Stadtverwaltung haben wir dabei mit dem Landschaftsverband Rheinland kooperiert“, erläuterte Harald Drescher.

Die Tiefbauamtsleiter führte weiter aus, dass im Rahmen des Friedhof-Konzeptes die dazugehörige Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig sei: „Wir sind ja gerade auch dabei, die städtische Internetseite zu erneuern – da muss dann das Friedhof-Konzept mit hineinspielen.“ Und weiter: „Unser Programm und unsere Planungen im Friedhof-Konzept sind länger als auf 30 Jahre angelegt.“

Es sei jedoch eine Illusion zu denken, dass zukünftig mehr Platz auf Friedhöfen zur Verfügung stehe, weil es mehr Urnenbestattungen gebe: „Verschiedene Bestattungsarten werden auf den Friedhöfen verteilt, so dass nicht unbedingt weniger Fläche als heute erforderlich ist.“ Inhaltlich wird das Friedhof-Konzept die vorhandenen Grab-Arten und mögliche neue Bestattungsformen, wie unter anderem Bestattungswald, Kolumbarien, Ruhe-Garten, Hochbeet-Anlagen oder Beerdigung darstellen. Neben der Neu-Einrichtung von anderen Bestattungsformen werden auch Aussagen zu den finanziellen Auswirkungen getroffen, kündigt die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage für den Ausschuss an.