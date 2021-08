Freizeitpark: Stadt legt ersten Plan vor

Dellmannstraße

+ © Melis Vereskala/ Stadt Wermelskirchen So oder so ähnlich könnte der Park mit der Ausstellungsfläche für die Autohäuser einmal aussehen. © Melis Vereskala/ Stadt Wermelskirchen

Wenn es keine Förderung gibt, soll die Fläche stufenweise entstehen. Stadt hat erst 44 000 Euro.

Von Sebastian Radermacher

Eine neu gegründete Projektgruppe mit Vertretern von Stadtverwaltung und Vereinen treibt die Planung für den Bau des Jugend- und Freizeitparks an der Dellmannstraße bei Zenshäuschen voran. Auch wenn auf dem Grundstück noch längere Zeit keine Veränderungen zu sehen sein werden, so herrscht im Rathaus kein Stillstand. Das betonte Katja Töbelmann (Amt für Jugend, Bildung und Sport) im Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus.

Die Stadtverwaltung hofft, für den Bau des Freizeitparks Fördermittel des Landes abgreifen zu können. Laut Töbelmann gibt es die Möglichkeit, über ein spezielles Landesprogramm eine 90-Prozent-Förderung (nur zehn Prozent Eigenanteil) zu erhalten. „Unser Projekt erfüllt die Voraussetzungen, wir werden die Bewerbung auf jeden Fall bald abschicken“, sagte sie.

Bislang kann die Stadt für den Bau des Freizeitparks nur mit einer Summe von etwa 44 000 Euro aus einem Investitionsförderungspaket des Kreises fest planen. In einer ersten Kalkulation ging die Stadtverwaltung von Gesamtkosten in Höhe von 290 000 Euro für einen Jugendfreizeitpark aus. Ziel für die Zukunft muss also jetzt sein, diese Summe entsprechend aufzustocken. Töbelmann erläuterte, dass die Projektgruppe momentan auch an einem Plan B arbeite, falls es keine Landesförderung geben sollte. Dann müsste der Park in einer Art „Stufenplan“ errichtet werden, man müsse die Fläche Stück für Stück entwickeln – je nachdem, wie viel Geld zur Verfügung stehe.

Sponsoren möchten finanziell unterstützen

Einige Politiker äußerten Bedenken hinsichtlich der Finanzierung. Es fehle ein belastbares Konzept, meinte etwa Jan Paas (WNKUWG). Oliver Platt (Büfo) sah noch „viele Unklarheiten“ und warnte davor, jetzt zu viel Euphorie zu verbreiten. „Nicht, dass irgendwann Großprojekte wie Hallenbad, Kunstrasen und Freizeitpark gegeneinander ausgespielt werden.“ Martin Bosbach (CDU) hingegen ist zufrieden mit dem Fortschritt der Planung. „Wir sind auf einem guten Weg“, meinte er.

Neben Katja Töbelmann lobte auch Frank Kaluscha (Grüne) das Engagement der Vereinsvertreter, die an der Planung und auch später beim Betrieb eines Freizeitparks mithelfen möchten. „Und wenn wir klein anfangen müssen und die Umsetzung sich über drei Jahre hinzieht, dann ist das eben so“, sagte Kaluscha. Beigeordneter Jürgen Graef verbreitete Optimismus. „Ich sehe das Projekt überhaupt nicht als gefährdet an“, betonte er. Ein Zuschuss wäre klasse, aber auch ohne Förderung sehe er gute Chancen. Sicherlich gebe es noch kein detailliertes Finanzierungskonzept. Aber: „Die Projektgruppe ist bestens besetzt, sie füllt den Ratsbeschluss mit Leben“, sagte Graef. Kämmerer Bernd Hibst betonte, dass mehrere große Sponsoren das Projekt finanziell unterstützen möchten.