Freizeitpark: Jetzt geht es ums Geld

Die kommunalpolitischen Gremien werden in künftigen Sitzungen darüber beschließen, zu welchen Konditionen der Freizeitpark errichtet werden kann und sollte.

Die Politiker weisen auf die Akquise von Spenden hin, die die Stadtverwaltung angekündigt hatte.

Von Anja Carolina Siebel

Es ist nicht die etwas kleinere Version des Jugendfreizeitparks, die den Kommunalpolitikern Unbehagen bereitet. Es ist vielmehr die Sorge um die Kosten und die voranschreitende Zeit.

„Es ist ja ganz süß von einer Abspeckung zu reden, wenn doch noch gar nicht abschließend geklärt ist, wie hoch die von der Stadt aufzubringende Summe eigentlich ist“, sagt beispielsweise der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Klicki. Er weist darauf hin, dass Bürgermeister Rainer Bleek schon zu Beginn der Planung de Jugendfreizeitparks angekündigt hatte, ein Gros der von der Stadt aufzubringenden Summe aus Sponsorengeldern zu finanzieren. Darauf warte man jetzt. Klicki: „Zumal sich mit steigenden Investitionskosten ja auch der Anteil erhöht, den die Stadt selbst tragen muss.“

Das merkt auch Henning Rehse (WNK/UWG) an: „Bevor wir nicht genaue Zahlen vorliegen haben, können wir darüber auch nicht debattieren.“ Christian Klicki würde sich zudem „mehr Transparenz“ von der Verwaltung wünschen.

Und auch Oliver Platt (BüFo) übt Kritik: „Wir hatten schon zu Anfang gewarnt, dass erst die Finanzierbarkeit geklärt sein muss, bevor große Pläne geschmiedet werden. Platt hielt auch die Veranstaltung im AJZ Bahndamm Mitte September, bei der die Agentur „Landskate“ vor Publikum ihre Vorentwürfe vorstellte – und dafür großen Applaus erntete. „Die Veranstaltung kam meines Erachtens viel zu früh“, findet Oliver Platt. Allerdings findet er, dass das Integrierte Kommunale Entwicklungs- und Handlungskonzept (IKEHK) Chancen bietet, auch für den Freizeitpark.

Stefan Janosi (Bündnis 90/ Grüne) macht der Faktor Zeit Sorgen: „Ich finde, langsam müsste mal etwas passieren. Das Prozedere dauert zu lange.“

„Ich hätte es ohnehin lieber, wenn die Radfahrer durch die Innenstadt fahren.“

Jochen Bilstein, Vorsitzender SPD-Fraktion

Allein Jochen Bilstein, Fraktionsvorsitzender der SPD, sieht dem Konzept für den Jugendfreizeitpark optimistisch entgegen: „Es ist eine etwas günstigere Variante. Alles andere bleibt doch so. Wichtig war mir, dass die Jugendlichen den Skaterpark und die Multifunktionsfläche bekommen. Und ich finde es ohnehin besser, wenn die Radfahrer durch die Innenstadt fahren. So können sie die Angebote der Gastronomie und des Handels in Wermelskirchen besser nutzen.“

Anfang September hatte die Verwaltung zu einem öffentlichen Termin eingeladen, bei dem die vorläufigen Pläne für das Gelände mit dem Skaterpark detailliert vorgestellt wurden. Die Entwürfe wurdne bei diesem Termin aber auch ausdrücklich als „vorläufig und jederzeit noch veränderbar“ deklariert.

HINTERGRUND RADSTATION Der Freizeitpark wird jetzt in einer etwas abgespeckten Version geplant. Das teilte Bürgermeister Rainer Bleek gestern auf Nachfrage mit. Laut WGA-Informationen können allein rund 45 000 Euro eingespart werden, indem die Planer auf die zuerst mit vorgesehene Fahrrad-Ladestation verzichten. „Mit dem ADFC ist das abgestimmt“, sagte der Bürgermeister. Der ADFC mit seinem Wermelskirchener Vorsitzenden Frank Schopphoff kündigte Ende voriger Woche an, dass der Verein möglicherweise selbst aktiv werden und auf Spendensuche gehen wollen

Ein Arbeitskreis, dem auch Vertreter der Skaterclubs Flip-off, Rollrausch, des AJZ Bahndamm, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) und des Christlichen Verein junger Menschen (CVJM) angehören, hatte sich bereits in kleinerem Kreis zu einem ersten Workshop getroffen. Dabei wurden auch konkrete Vorstellungen geäußert, wie die zur Verfügung stehende Fläche aufgeteilt werden könnte. „Die Jugend soll sich bei der Gestaltung auf jeden Fall einbringen können“, erklärt Stadtjugendreferentin Katja Töbelmann, die bei der Stadt in Sachen Jugend- und Freizeitpark die organisatorischen Fäden in der Hand hält.Die Politik hatte lange diskutiert, wo eine geeignete Fläche für das von Jugendlichen schon seit Jahren gewünschte Skatergelände im Stadtgebiet zu finden sei. Schließlich war das ungenutzte alte Eisenbahngelände entlang der Bundesstraße ausgewählt worden. » Standpunkt