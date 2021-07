Freizeitpark: Das große Sammeln startet

Jugendpark

Jugendliche und Erwachsene der Rollsportvereine, des CVJM, von ADFC und AJZ wollen beim Spendensammeln für ihren Traum, den Jugendfreizeitpark, helfen.

Die Vereine CVJM, Rollrausch, ADFC, Flip Off und das AJZ wollen 30 000 Euro an Spenden sammeln als Eigenanteil für den Jugendpark.

Am 22. März gab Bürgermeister Rainer Bleek den Startschuss für die Spendenaktion zugunsten des Jugend- und Freizeitparks. Am Dienstagabend gab es noch einmal einen Startschuss. Die Vereine, auf deren Druck der Jugend- und Freizeitpark überhaupt ins Rollen kam, wollen selbst aktiv werden, um Spenden für das Projekt zu sammeln. 30 000 Euro hat Frank Kaluscha vom Autonomen Jugendzentrum (AJZ) Bahndamm als Ziel ausgerufen. Ein ambitioniertes Vorhaben, „aber wir orientieren uns an den Beträgen, die auch die Vereine für ihren Kunstrasen als Eigenleistung aufbringen sollen“, sagt Kaluscha.

Marco Lerch (Verein Rollrausch), Ute und Uwe Kaplan (Elternvertreter), Daniel Funk, Normen Tumenscheit und André Finger vom Rollsportverein Flip Off sowie Jonas vom Stein (CVJM) und Günter Bansen als Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) haben einen Plan, wie sie das Geld zusammenbekommen, damit der seit Jahren gewünschte Jugend- und Freizeitpark an der Dellmannstraße zwischen Zenshäuschen und Am Wasserturm gebaut werden kann.

Rund 750000 Euro wird der Park direkt am Balkantrassenradweg kosten. Dafür gibt es unter einen Skaterpark und ein Multifunktionsfeld, auf dem der CVJM endlich seinem Rollhockeysport nachgehen kann.

„Wir haben im Augenblick in Wermelskirchen gar keine Möglichkeit“, sagt Jonas vom Stein. Der Jugend- und Freizeitpark soll ein Treffpunkt für alle Jugendlichen der Stadt und darüber hinaus werden. Die Stadt hat bereits im Rahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes (IKEHK) eine Förderung von 70 Prozent in Aussicht. Die restlichen 30 Prozent muss Wermelskirchen aufbringen - möglichst viel durch Spenden. „Wir haben Arbeitsteilung vereinbart“, sagt Ratsmitglied Kaluscha. Heißt: Bürgermeister Rainer Bleek akquiriert Spenden bei den Wermelskirchener Unternehmen, „wir fragen beim örtlichen Handel, bei Handwerkern nach und hoffen natürlich auf die finanzielle Unterstützung vieler Wermelskirchener“, sagt Kaluscha.

Spenden sammeln wollen die Vereine vor allem über digitale Wege (Infokasten) Wer das Projekt unterstützen möchte, kann jeden Betrag spenden. Ab 25 Euro wird man auf einem Feld der Jugendfreizeitpark-Internetseite mit einem Foto verewigt, ab 100 Euro gibt es eine bebilderte, größere Fläche (für Firmen-, Handwerker-Logo oder Foto). Und über eine von wenigen großen Flächen kann man 500 Euro spenden.

Spendenquittungen wird die Stadt ausstellen. „Das dürfen wir nicht machen“, erläutert Kaluscha. Die Vereine dürfen aber Urkunden an Spender ausgeben, auf denen vermerkt ist: „Mit Ihrer Spende haben sie ein Stück Zukunft für die kommenden Generationen geschaffen.“

UNTERSTÜTZUNG TERMINE Mit Informationsständen sind die Vereine auf folgenden Festen zu finden: 2. Juni (Das Fest), 9. Juni (Trassenfest), 25. August (Herbstkirmes). INTERNET Die Vereine haben eine Informationsseite erstellt, von der man auch auf die Spenderseite mit den Namen und Logos der Spender gelangt. www.jugendfreizeitpark-wermelskirchen.de

Auf den größeren Festen der Stadt wollen die eingangs erwähnten Vereine über das Projekt Jugend- und Freizeitpark an Ständen informieren und Spenden sammeln. „Wir stehen bei ,Das Fest’ am Markt“, sagt vom Stein. „Ein zweiter Stand wird auf der Carl-Leverkus-Straße sein. Bei einem Gewinnspiel kann man Finger-Skateboards gewinnen“, ergänzt Uwe Kaplan. Auch beim Trassenfest am 9. Juni werden die Vereine präsent sein, auf Schautafeln zeigen, wie der Jugend- und Freizeitpark aussehen soll und Spenden sammeln. Bei Fahrrad-Lambeck wird sogar eine Rampe für Skater aufgebaut sein. Bei der Herbstkirmes (verkaufsoffener Sonntag) werben die Vereine ebenfalls. Auch die Rollsportvereine sind aktiv. „Wir werden am 31. August erstmals einen BMX-Contest gemeinsam mit den Skatern durchführen und auch da Spenden sammeln“, versichert Marco Lerch vom Verein Rollrausch Die Jugendlichen tun mit Unterstützung von Erwachsenen also offenbar alles, damit ihr Traum im Herbst 2020 wahr wird. Spätestens dann soll der Jugend- und Freizeitpark fertig sein.