Freiwilligenbörse: Beratung in der Katt

Oft ist es für Interessenten aber gar nicht so einfach, ein passendes Ehrenamt zu finden. Die Freiwilligen-Börse vermittelt Helfer an Vereine und Initiativen, wo sie gebraucht werden. Am Donnerstag, 19. Januar von 15.30 bis 17 Uhr in der Stadtbücherei, Kattwinkelstraße 3, berät das Team der Freiwilligen-Börse zu ehrenamtlichen Tätigkeiten und ermittelt gemeinsam mit dem Interessenten das passende Ehrenamt.