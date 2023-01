Freiwilligen-Börse berät am Donnerstag

Am kommenden Donnerstag, 2. Februar, von 15.30 bis 17.30 Uhr berät die Freiwilligen-Börse wieder Interessenten für eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Stadtbücherei, Kattwinkelstraße 3. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermitteln gemeinsam mit dem Interessenten das passende Ehrenamt.

Durch ihre Erfahrung kennen die Mitarbeiter der Freiwilligen-Börse viele Initiativen, Vereine und Arbeitsstellen, die ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gebrauchen könnten.

Die Freiwilligen-Börse stellt den Kontakt mit den Organisationen her, in denen der Interessent mitarbeiten möchte. Die Freiwilligen-Börse Wermelskirchen bietet eine Ehrenamtsberatung und –vermittlung an. Mit ihrer Hilfe finden Menschen, die sich ehrenamtlich in Wermelskirchen betätigen möchten, eine geeignete Aufgabe. In einem Beratungsgespräch erhalten Interessierte detaillierte Informationen zu Anbietern, Aufgaben und Rahmenbedingungen. Darüber hinaus vergibt die Freiwilligen-Börse in Kooperation mit der Stadt die Ehrenamtskarte. -kc-