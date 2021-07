Freikirche feiert 125-jähriges Bestehen

Glaube

Rückblick im Ruderboot: Pastor Albert Esau und Gemeindeleiter Volker Ingo Preyer kamen ins Gespräch über Vergangenheit und Zukunft.

Die Gemeinde an der Neuschäferhöhe beging das Jubiläum mit einem lebendigen Gottesdienst.

Pastor Albert Esau sitzt in einem Ruderboot. Das hübsche, grüne Holzboot ist zwar auf der Bühne im Gemeindezentrum der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde an der Neuschäferhöhe trocken gelaufen. Aber Esau hat Platz genommen. Er blickt zurück auf die Wegstrecke – so wie Ruderer das auch auf dem Wasser machen, während sie mit starken Armen das Boot nach vorne lenken. Während er so in die Vergangenheit blickt, bekommt Esau Unterstützung. Die Gemeindeleiter aus den vergangenen Jahrzehnten gesellen sich zu ihm und erinnern sich – erst Günter Schmidt, dann Hans-Werner Siebel, schließlich der aktuelle Gemeindeleiter Volker Ingo Preyer.

Zum 125-jährigen Bestehen blicken der Pastor und die Gemeinde zurück auf die Wegstrecke, auf Meilensteine und Tiefpunkte, auf den vorsichtigen Beginn des Baptismus‘ im Bergischen Land, auf erste Versammlungen in Gaststätten, zu denen Menschenmassen kamen, zur Gründung der ersten eigenen, freikirchlichen Gemeinde in Wermelskirchen. „Aber es soll nicht um die Verklärung der Vergangenheit gehen“, sagt Esau, „nicht darum, Irgendjemandem ein Denkmal zu setzen.“ Deswegen die Boot-Symbolik. Rudern bedeute eben nicht nur zurückblicken, sondern auch den Weg Richtung Zukunft einzuschlagen.

Ihr Jubiläum nutzt die Gemeinde während des bunten, lebendigen und festlichen Gottesdienst am Sonntagmorgen eben vor allem für Eines: „Wir wollen uns an Gottes Taten und seine Güte erinnern, denn das brauchen wir, um in die Zukunft zu gehen.“

So erinnert sich Günter Schmidt, der seit 72 Jahre zur Gemeinde gehört, an den Bau des Gemeindehauses. „Das hat uns zusammengeschweißt“, sagt er. Dann nimmt er auch die vielen Veränderungen in den Blick, die nicht allen immer leicht fallen würden. „Aber weil die Mitte unserer Gemeinde immer die Gleiche geblieben ist, haben wir Vertrauen in die Zukunft“, sagt er. Ähnlich klingen auch die Erinnerungen seiner Nachfolger, die an Zeiten ohne Pastor erinnern, an Krisen, an die Schuldenfreiheit nach der großen Investition in den Neubau, an gemeinsames Beten und Singen. Darum geht es dann auch beim großen Festgottesdienst, zu dem auch Gäste anderer freikirchlichen und landeskirchlichen Gemeinden gekommen sind. Der Männerchor gestaltet den Gottesdienst mit, der gemischte Chor sorgt für spontanen Applaus und eine Band lädt zum Lobpreis ein.

Anschließend treffen sich die vielen Besucher und Gäste zum gemeinsamen Mittagessen. Bereits zuvor hatten die Kinder gemeinsam mit Jugendreferent Christoph Bartels das Boot unter die Lupe genommen, den Anker inspiziert. Und dann hatten sie das Ankerseil durch den Gemeindesaal gespannt, um sich eine Vorstellung von 125 Jahren machen zu können.

GESCHICHTE GRÜNDUNG Mit Johann Gerhard Oncken und Julius Köbner kam der Baptismus um 1870 von Großbritannien nach Deutschland, von Barmen nach Wermelskirchen – erinnerte Diakon Manuel Heitmann. Es folgten bewegende Versammlungen in Gaststätten mit vielen Besuchern und 1893 schließlich die Gründung der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde. ENTWICKLUNG Nach leidvollen Jahren während der Weltkriege wuchs die Gemeinde in den 1960er Jahren auf bis zu 440 Mitglieder (heute: 260). Das neue Gemeindezentrum wurde gebaut.

Den Versuch machen später auch die Erwachsenen: Während die Kollegen vom „Treffpunkt Hoffnung“ vermutlich staunend auf 125 Jahre schauen würden, gehe das der evangelischen Kirchengemeinde sicher ganz anders, erinnerte Esau. Schließlich habe man dort ja 2017 den 500. Geburtstag der evangelischen Kirche gefeiert. „Und die Katholiken sagen sicher: Wie süß, ihr steckt ja noch in den Kinderschuhen mit euren 125 Jahren“, stellte Esau lachend fest. Und dennoch: Grund zum Feiern gebe das Jubiläum der Gemeinde trotzdem – und Grund zur Dankbarkeit.