Freie Wähler wollen Ehrenamt helfen

Rehse erinnert an seinen Vorschlag, Institutionen und Vereine finanziell zu unterstützen.

Wermelskirchen. Henning Rehse, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in Wermelskirchen, möchte das Ehrenamt in Wermelskirchen unterstützen. Darauf weist er noch einmal in einem öffentlichen, an die Bürgermeisterin und die Ratsmitglieder gerichteten, Schreiben hin. „Ich möchte nochmals an alle appellieren, die auf dem Tisch liegenden Vorschläge dem Grunde nach in den nächsten Monaten bis zur Verabschiedung des Haushalts und der mittelfristigen Finanzplanung zu bearbeiten und umzusetzen“, so Rehse.

Worum geht es? In der Ratssitzung Mitte Mai hatte der Ortspolitiker einen Vorschlag eingereicht, über den noch nicht abgestimmt wurde, den die Fraktionskollegen aber durchaus mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen hatten.

Der Vorschlag bezieht sich auf die Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2024/25. Nach Meinung der Freien Wähler sollen neben WiW künftig auch die Jugendmusikschule, der Kulturverein, die Verkehrs- und Verschönerungsvereine, die Schlaganfallhilfe und der Kommunale Ordnungsdienst zusätzlich oder erstmals unterstützt werden. Die Gegenfinanzierung solle „im Rahmen des allgemeinen und generellen Haushaltsausgleichs erfolgen“.

Die Freien Wähler möchten laut Aussage Rehses damit frühzeitig für die Haushaltsplanberatungen ein „deutliches Zeichen setzen“. Das gegenseitige Ausspielen der freiwilligen Leistungen müsse beendet werden. Rehse hatte diesen Vorschlag seinerzeit anlässlich der beschlossenen Unterstützung für den Stadtmarketingverein WiW eingereicht und während der Sitzung vorgetragen.

„Von 2020 bis 2023“, rechnete Rehse im Mai vor, „stieg die Summe der freiwilligen Ausgaben von 812 000 Euro auf 1,2 Millionen Euro an. Die Hauptsteigerungen gingen in Zuschüsse an Kindergärten, Spielmaterial für Kindergärten, Zuschüsse Kinder- und Jugendförderplan, Gebrauchsgegenstände Kindergärten, eigene Maßnahmen des Jugendamtes, Zuschuss Katt“, so Rehse. Keiner dieser Positionen hätte ein Antrag der Politik zugrunde gelegen.

Fraktion hält finanziellen Aufwand für vertretbar

„Diese sinnvollen und wichtigen Positionen wurden allesamt beschlossen, auch ohne Gegenfinanzierung durch Kürzung bei anderen freiwilligen Leistungen. Sie wurden aus und im allgemeinen Haushalt gegenfinanziert.“ Es sei vertretbar, „diese im Verhältnis zum Gesamthaushalt verschwindend geringen Mittel in Höhe von etwa einem Prozent des Gesamthaushalts“ aufzubringen.

Und: „Die Zuschüsse für das ehrenamtliche Engagement sind die Knete, der Kitt zum Zusammenhalt der Gesellschaft und unseres Gemeinwesens.“ Es sei jetzt an der Zeit, dass die Politik Zeichen aussende, was ihr für die nächsten Haushalte wichtig sei. Andere Fraktionen seien eingeladen, das ebenso zu tun.