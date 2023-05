Freie Wähler wählen Vorsitzende

Turnusmäßig stand für die Fraktion der Freien Wähler im Kreistag zur Hälfte der Wahlperiode die Neuwahl des Fraktionsvorsitzenden und des Stellvertreters an.

Werner Conrad und Henning Rehse wurden in ihrem Amt bis zur Kommunalwahl 2025 bestätigt. „Bis zur Kommunalwahl werden wir uns weiter um eine solide Finanzierung des Kreishaushaltes kümmern“, sagen beide.

Ziel bei der nächsten Wahl sei die Erweiterung der Fraktionsstärke mit der Messlatte „Drei Mandate plus X“. „Seit vergangenem Jahr kooperieren wir deshalb schon mit den Wählergemeinschaften ‚Bündnis für Burscheid‘ und ‚Bürgerforum Wermelskirchen‘. Von beiden Wählergemeinschaften arbeitet jeweils schon ein Vertreter in unserer Fraktion mit. Mit weiteren Wählergemeinschaften werden wir das Gespräch suchen. Ebenso denken wir über die Neugründung von Wählergemeinschaften in Odenthal und Overath nach“, heißt es. -sng-