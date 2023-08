Freibadverein braucht mehr Geld

Im in die Jahre gekommenen Bad bröckelt es an immer neuen Stellen. Der Verein sucht nach Lösungen.

Wermelskirchen. Die gute Nachricht schickte Dominik Roenneke vom Freibadverein im Sportausschuss vorweg: „Das Freibad wird wohl auch 2024 wieder während der Sommerferien öffnen.“ Selbstverständlich ist das bei den überschaubaren finanziellen Möglichkeiten, die die Ehrenamtler vorzuweisen haben und vor allem nach der buchstäblich verhagelten Saison 2023 ganz und gar nicht mehr.

Wie berichtet, waren es statt der zuvor kalkulierten 20.000 Freibadbesucher aufgrund des fast durchgehend schlechten Wetters während der sechs Wochen Sommerferien dann nur 12.000 geworden. Eintrittsgeld, das den Betreibern letztlich auch für die weitere Planung fehlt. Denn vieles stehe an, konstatierte Dominik Roenneke.

Eine große Sorge ist das Rohrsystem des Freibads

Zum Beispiel stehe jetzt der Wechsel eines Trafo-Standortes an, den der Netzbetreiber vorschreibe. Und: Das Verrohrungssystem im Bad mache den Helfern Sorge. Während laut Roenneke die Becken noch weitgehend in Ordnung seien, würden die Rohre im 1972 erbauten Bad bereits Rost ansetzen. „Das Problem ist, dass sich die Rostpartikel auch in den neueren Rohren absetzen und diese dann auch zerstören“, erklärte der Vorsitzende des Schwimmbadvereins.

Zu tun gebe es in dem in die Jahre gekommenen Freibad im Linnefetal immer etwas. Auch die 2022 erst installierte Photovoltaikanlage würden die Mitglieder gerne noch erweitern, weil durch die eingespeiste Wärme letztlich wieder Kosten eingespart werden könnten – aber auch dafür fehlt das Geld. „Wir bekommen seit unseren Anfängen im Jahr 2013 70.000 Euro Unterstützung von der Stadt.

Auch an Personal fehlt es ständig

Auf die Frage aus dem Auditorium, ob man das Bad denn nicht komplett sanieren könne, blieb dem Freibad-Vorsitzenden nur Schmunzeln: „Die Kosten dafür würden in die Millionen gehen. Und selbst, wenn wir Fördersummen akquirieren könnten, würden wir das bei einem Eigenanteil von 30 Prozent nicht stemmen können.“

Auch an Personal fehlt es im Bad ständig. So suchen die Ehrenamtler bereits Monate vor Saisonbeginn nach Schwimmmeistern. Und auch ausreichend Helfer für drumherum sind kaum zu finden. „Wir konnten auch bis jetzt die Beachvolleyball-Anlage nach dem Hochwasser nicht wieder reaktivieren“, berichtete Dominik Roenneke. Denn zwar habe es Entschädigung durch die Versicherung gegeben. „Aber uns fehlen die Leute, um das alles wieder aufzubauen.“

Bürgermeisterin Marion Lück versicherte, dass die Verwaltung mit den Betreibern wegen der finanziellen Situation im Austausch sei. Eine Zusage für mehr Geld gab es während der Sitzung jedoch nicht.

Nach einem Stromausfall in der Nacht ging erstmal gar nichts mehr

Dass das Freibad überhaupt über zehn Jahre unter ehrenamtlicher Führung durchhalten konnte, grenzt unter den gegebenen erschwerten Bedingungen an ein Wunder. Nach der Corona-Pandemie und dem verheerenden Hochwasser im Juli war auch diese Saison wieder geprägt von Pannen für das Team. Es begann direkt Anfang der Sommerferien mit einem Stromausfall im Bad.

Allein durch den Einsatz des Technischen Leiters des Bades Ralf Magney rettete an einem Wochenende den kompletten Badebetrieb. Roenneke: „Ein nächtlicher Stromausfall hatte die komplette Anlage auf null gesetzt. Samstagmorgen ging kurzzeitig nichts mehr.“ Der Stromausfall verbunden mit dem dadurch bedingten Wasserverlust hatte die Pumpentechnik vollkommen durcheinandergebracht. „Das war uns gar nicht bewusst, dass ein Stromausfall solche immensen Auswirkungen haben kann. So lernen auch wir immer wieder dazu“, hatten es die Helfer noch mit Humor genommen. Knapp 1800 Badegäste hätten fast vor verschlossenem Tor gestanden, weil die alte Anlage komplett neu in Betrieb genommen werden musste. Unterkriegen lassen wollen sich die Helfer indes noch nicht: „Es geht für uns immer weiter“, so Roenneke.

Hintergrund

Wakeboarding: Noch bis Ende Oktober haben wieder die Wakeboarder das Freibad gemietet. Dort ist eine Zuganlage für sie aufgebaut, die sie nur aktivieren müssen. Die Einnahmen durch Miete helfen dem Verein – auch bei Veranstaltungen, die dort stattfinden, auch bei den ansonsten anfallenden Kosten.

Öffnung: Nach der Wakeboard-Aktion machen die Helfer das Freibad winterfest. Die Sommersaison 2024 soll dann wieder pünktlich zu den Sommerferien beginnen.