Freibadchef: „Die Bilanz ist ernüchternd“

Dominik Roenneke, 1. Vorsitzender des Betreibervereins (v. l.), Rettungsschwimmer Vincent Waala und Schwimmmeister Martin Stoiber ziehen eine ernüchternde Bilanz. Wegen des schlechten Wetters sind in dieser Saison bis Freitag nur 11.831 Besucher gezählt worden. Zufrieden wäre man im Freibad mit 20.000.

Am Sonntag ist letzter Öffnungstag – Bisher waren keine 12.000 Gäste da.

Wermelskirchen. Um Punkt 10 Uhr trudeln sie ein. Fünf Frauen und ein Mann, die ihre Runden im Freibad Dabringhausen drehen wollen. Es nieselt leise. „Das macht mir nichts aus“, sagt ein Gast, der mit seiner Frau gekommen ist, um sein tägliches Schwimmpensum zu absolvieren.

„Bei dem schlechten Wetter kommen immer ein paar Schwimmer über den Tag verteilt“, sagt die ehrenamtliche Kassiererin Renate Eis. „Nachmittags gibt es Schwimmunterricht und abends sind es auch immer noch ein paar Menschen, die ihre Bahnen ziehen.“

Eröffnet wurde das Freibad in Dabringhausen am 26. August 1935. 1972 war das letzte Bauvorhaben im Freibad ausgeführt worden. Inzwischen regeln Ehrenamtliche den Betrieb: Um weiter an den technischen Anlagen bauen zu können, brauchen sie vor allem eines – Geld. Doch die Saisonbilanz fällt eher dürftig aus.

„11.831 Besucher wurden bisher in dieser Saison gezählt“, sagt der Vorsitzende des Betreibervereins Dominik Roenneke. „Das ist schlichtweg ernüchternd. An den ganz schlechten Tagen fanden noch nicht einmal 30 Badegäste den Weg ins Linnefetal.“

Über 15.000 Schwimmgäste in einer Saison seien akzeptabel. „Wir brauchen aber 20.000, damit unsere Rechnung aufgeht.“ Bezahlt werden müssen der Bademeister Martin Stoiber und der Rettungsschwimmer Vincent Waala. Das Kassenpersonal, ebenso wie die vielen Helferinnen und Helfer, die die Badesaison vorbereiten und diejenigen, die ab Montag die Badesaison nacharbeiten, sind alle ehrenamtlich.

Im Juli 2021 stand das ganze Freibad nach der Flutkatastrophe unter Wasser. „Es haben so viele Ehrenamtliche geholfen, dass wir schon zwei Wochen später wieder öffnen konnten“, sagt Roenneke.

Zu sehen ist die Geschichte des Freibads auf Bildern, die an der Wand neben dem Kassenschalter hängen. Im Hintergrund ist der Spielplatz zu sehen. Und ein Kleinkinderschwimmbecken ist dort untergebracht. „Wegen des schlechten Wetters haben wir das gar nicht mit Wasser gefüllt“, sagt Dominik Roenneke. „Vor Jahren noch, als im Tagungshaus Maria in der Aue Mutter-Kind-Kuren angeboten wurden, kamen im Sommer dorther immer Mütter mit ihren Kindern zum Schwimmen“, erinnert sich Renate Eis.

Und schon kommen die nächsten Gäste ins Freibad. „Wie lange haben sie eigentlich noch geöffnet?“, lautet die bange Frage einer Besucherin. „Nur noch bis Sonntag!“ Das Freibad hat traditionell in den Sommerferien geöffnet.

2012 hat der Betreiberverein das Freibad übernommen. Der Vorstand Dominik Roenneke, Markus Wagner (Stellvertreter), Katja Salz-Bannier (Schriftführerin) sowie Kassiererin Marianne Papzinska stehen dafür, dass alles im Freibad läuft. Ab nächster Woche widmen sie sich der neuen Saison – und überlegen, welche baulichen Schritte als nächstes getan werden. „Hier brauchen wir unseren ehrenamtlichen technischen Leiter Ralf Magney.“

Zudem gibt es den Förderverein mit über 400 Mitgliedern, aus denen auch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer rekrutiert werden.

Mit einer Photovoltaik-Anlage und einem Biomasse-Heizwerk, die jeweils gefördert wurden, ist das Freibad sehr nachhaltig unterwegs. Roenneke: „Seit 2018 sparen wir beim Heizen, weil wir kein Gas mehr verbrennen.“ Das alleine genügt aber nicht: Im kommenden Jahr müssen mehr Besucher kommen als im verregneten Sommer 2023. Sonst sind nicht nur die Wetteraussichten schlecht.

Wakeboarding

Von Montag bis Ende Oktober haben die Wakeboarder das Freibad gemietet. Dort ist bereits eine Zuganlage für sie aufgebaut, die sie nur aktivieren müssen. Die Einnahmen durch Miete helfen dem Verein – auch bei Veranstaltungen, die dort stattfinden.