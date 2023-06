Freibad steht in den Startlöchern

Viele Hürden gab es für die Ehrenamtler in der Saisonvorbereitung diesmal zu überwinden.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Dominik Roenneke steht gerade auf dem Freibadgelände und schaut dabei zu, wie das Wasser in das große Becken läuft. „So knapp war es noch nie“, sagt der Vorsitzende des Betreibervereins am Freibad Dabringhausen. Und er meint die Zeit bis zum Beginn der Sommerferien – und somit der Öffnung des Bades, das in Dabringhausen ja nur während der Sommerferien geöffnet ist.

Die Saison beginnt dieses Jahr sehr früh, bereits am 21. Juni. „Vorher, also Anfang kommender Woche“, berichtet Roenneke, „kommen wie immer ja noch die Schulklassen, also rund 2000 Jugendliche, die bei uns schon schwimmen wollen.“

Inzwischen sei das Team zuversichtlich, dass das klappt. „Das war aber in den letzten Wochen nicht immer so“, räumt der Vorsitzende ein. Viele Hürden hätte es diesmal bei der Vorbereitung gegeben. „Zum Beispiel haben wir vor drei Wochen die Wasseranbindung an die für uns existenzielle Stelle in Ketzberg verloren, weil eine Leitung defekt war.“ Die musste repariert werden. „Aber es gab auch noch diverse andere Probleme, die bei der Befüllung des großen Schwimmerbeckens deutlich wurden“, erzählt Dominik Roenneke. Das sei kein Wunder: „Das Bad ist eben 51 Jahre alt. Längst nicht mehr taufrisch. Ganz klar, dass es da Baustellen gibt; und als Ehrenamtler können wir die eben nur sukzessive beheben.“

Zehn Arbeitssamstage hatte es seit Anfang des Jahres im Linnefetal gegeben. Samstage, an denen die Becken und die gesamte Anlage gereinigt und für die Badesaison vorbereitet wurden. Die Verantwortlichen von Betreiber- und Förderverein haben die Situation bereits vor einigen Wochen als „Kraftakt“ bezeichnet. Schon die Vorbereitungen hätten gezeigt, dass es zunehmend schwieriger würde, ehrenamtliche Helfer für das Waldbad zu begeistern. „Wir haben an den Arbeitssamstagen immer die gleichen Helfer vor Ort. Die sind eine große Unterstützung. Es wäre jedoch schön, wenn auch andere der vielen Freibadbegeisterten, die dann pünktlich zum Saisonstart vor dem Tor stehen, bei der Vorbereitung mit anpacken“, wünschte sich Kurt Genz, Vorsitzender des Fördervereins.

An Helfern mangelt es auch weiterhin

Aber auch die enorm gestiegenen Energiekosten stellen das Freibad dieses Jahr logischerweise vor große Probleme. „Noch viel mehr treffen uns aber enorme Preissteigerungen in den Personalkosten“, ergänzt Dominik Roenneke.

Der Personaldienstleister, mit dem der Verein bereits seit Jahren zusammenarbeite, hätte in diesem Jahr, auch aufgrund des Fachkräftemangels, extrem die Preise angehoben. Roenneke: „Personalkosten sind Fixkosten, die haben wir, egal wie gut der Sommer ist.“

Und das gelte auch bei den Kosen für die Wasseraufbereitung. Bei beidem gibt es kaum bis kein Einsparpotenzial. Rund 20.000 Euro muss der Verein während der Saison mehr einnehmen. Bei einer guten Saison mit rund 20.000 Besuchern ist das dieser eine Euro pro Besuch. Und um diesen einen Euro verteuert sich der Besuch im Freibad Dabringhausen deshalb in dieser Saison. Roenneke: „Das lässt sich einfach nicht ändern.“

Leider, das berichtet Kurt Genz, sei auch der Vorverkauf der Saisonkarten nicht so gut gelaufen wie in den Vorjahren. „Das mag daran liegen, dass es die Corona-Vorgaben ja jetzt nicht mehr gibt und alle jederzeit ins Bad können“, vermutet der Fördervereinsvorsitzende. „Viele haben uns schon angekündigt, dass sie ihre Karte während der Saison kaufen würden. Darauf hoffen wir natürlich.“

Veranstaltungen wie das Boule- oder das Badminton-Turnier könnten dieses Jahr nicht stattfinden. Genz: „Uns fehlen einfach die Helfer. Das wurde bei den Arbeitseinsätzen deutlich, aber das wird es eben auch immer wieder während der Saison. „Das ist so schade“, sagt er. „Wir hätten nämlich für jeden etwas. Das müssen ja keine harten körperlichen Arbeiten sein.“

Party im Freibad am 5. August

Wenn auch der Freibadverein dieses Jahr keine gesonderte Veranstaltung im Bad organisiert, so macht das doch der Dabringhauser Festausschuss. Genau wie bei der Premiere im Jahr 2022 steigt die Party „Sommer, Sonne, Karneval“ vom Festausschuss im Freibad Dabringhausen. Termin ist Samstag, 5. August. Als Top-Act ist Cat Ballou dabei. Außerdem steht die Kölner Band Lupo auf der Bühne, die vom „Dorf-Kultur“-Verein stammt. DJ „Jona“ alias Jonathan Gonzalez legt auf. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Helfer brauchen Helfer

Man kann es nicht oft genug sagen: Dass die Ehrenamtler des Freibads diese Saison einen Euro mehr für das Badevergnügen im Linnefetal kassieren, ist absolut gerechtfertigt. Vor allem vor dem Hintergrund, welchen Hürden sie sich vor der Saison gegenüber sahen, welchen Kraftakt sie zu stemmen hatten, bis das Wasser nun endlich in die Becken des Freibades laufen konnte.

Technischen Problemen, die ein über 50 Jahre altes Bad nun einmal mit sich bringt, sehen sie sich ständig gegenüber – und müssen sie lösen, wenn sie für eine Öffnung des Bades zum Sommerferienbeginn garantieren wollen. Gestiegene Energie- und Personalkosten tun zudem ihr Übriges.

Also: Bevor gemeckert wird über gestiegene Preise, die es überall gibt: einfach mal hingehen, Eintritt da lassen und im Zweifel vielleicht sogar noch Hilfe anbieten. Denn wenn das Bad auch in den kommenden Jahren öffnen soll, werden Unterstützer dringend nötig sein.