Freibad kann im Sommer wieder öffnen

Die Stadt kommt den Förderern entgegen. Zudem beteiligen sich einige Unternehmer.

Von Stephan Singer und Anja Carolina Siebel

Erleichterung bei den Förderern des Dabringhauser Freibades – und sicher auch bei vielen Wermelskirchenern: Das Waldbad im Linnefetal ist vorerst gerettet – und das wohl nicht nur für die Saison im Sommer 2017: „Nach heutigem Ermessen ist die Existenz des Bades gesichert“, sagt Stefan Wurth, Vorsitzender des Trägervereins Schwimmverein Freibad Dabringhausen (SVFD). Zuvor hatten die Aktiven vom Schwimmverein und vom dazugehörigen Förderverein (FFD) ihr von der Stadtverwaltung gefordertes Konzept im Rathaus vorgelegt. Das Ergebnis nach der gut 45-minütigen Konferenz: „Die Stadtverwaltung wird den Modus der bisherigen Abrechnung mit uns ändern und für die Vergangenheit korrigieren.“

Demnach werden die Abschreibungen auf das Freibad, dessen Besitzer nach wie vor die Stadt ist, nicht zu Ungunsten der Ehrenamtler angerechnet und schmälern somit nicht den jährlichen, städtischen Zuschuss fürs Freibad, der sich bekanntlich auf 75.000 Euro beläuft.

Das sei eine richtig gute Nachricht, denn so sei die angesetzte Zielsumme von 75 000 Euro aus der Ende 2016 gestarteten Spendenaktion zur Rettung des Bades erreicht, sagt auch Michael Unbehaun vom Förderverein.

Und es gibt weitere gute Nachrichten au Dabringhausen: Einige Unternehmer hätten sich bereiterklärt, Instandsetzungsarbeiten kostenfrei zu übernehmen, berichtet Michael Unbehaun. „Zudem haben wir das Okay bekommen, dass unsere Chlorgasanlage vorerst weiter nutzbar ist.“ Der Verein hatte noch vor einigen Wochen damit gerechnet, die Anlage erneuern zu müssen. Kurz: Es gibt gleich mehrere Einsparpotenziale.

„Die Aktion und unsere Bemühungen waren damit erfolgreich“, unterstreicht Stefan Wurth. Jetzt komme es noch darauf an, dass alle, die Spendenzusagen erbracht haben, nun ihr Geld überweisen. „Diese Finanzmittel müssen jetzt fließen, denn wir starten sofort mit der nunmehr gesicherten Planung für die kommende Saison – da haben wir keine Zeit zu verlieren“, betont Wurth. Sowohl er als auch Michael Unbehaun sind mit Blick in die Zukunft guter Dinge. SVFD und FFD würden weiter sparsam haushalten und geplante Aktionen wie den Imbissverkauf beim Rosenmontagszug oder das Benefizkonzert vorantreiben.

Sportausschuss berät am 8. Februar über die Finanzen

Am Mittwoch, 8. Februar, wird es im Sportausschuss noch einmal um das Thema Freibad und dessen Finanzierung gehen. „Danach können wir in die konkrete Planung für die Saison gehen“, kündigt Unbehaun an. Er unterstreicht, dass die Förderer auch weiterhin auf Spenden angewiesen sind: „Wir sind ja auch künftig eher im Defizitärbetrieb als dass wir Gewinne erwirtschaften“, ist er realistisch. » Standpunkt