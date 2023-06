Freibad ist ab sofort geöffnet

Seit Mittwoch ist das Dabringhauser Freibad für Badegäste geöffnet.

Wermelskirchen. Das Bad im Linnenfetal ist während der gesamten Sommerferien bis 6. August geöffnet. Geschwommen werden kann täglich in der Zeit von 10 Uhr bis 19.30 Uhr. Kassenschluss ist jeweils um 19 Uhr. Viele Hürden hätte es diesmal bei der Vorbereitung gegeben, berichtete vorige Woche der Vorsitzende des Freibadvereins, Dominik Roenneke.

„Zum Beispiel haben wir vor drei Wochen die Wasseranbindung an die für uns existenzielle Stelle in Ketzberg verloren, weil eine Leitung defekt war.“ Die musste repariert werden. „Aber es gab auch noch diverse andere Probleme, die bei der Befüllung des großen Schwimmerbeckens deutlich wurden“, sagte er. Das Hallenbad am Quellenweg bliebt während der Sommerferien indes geschlossen. Dort finden wie immer in den großen Ferien Instandsetzungsarbeiten statt. -acs-