Freibad: Helfer sind Rosenmontag aktiv

Dabringhausen

Am Mittwoch stellen die Ehrenamtler ihr Konzept bei der Stadt vor. Die Spendensammlung geht weiter.

Von Stephan Singer

Am Mittwoch geht es ans Eingemachte. Dann haben die Verantwortlichen des Förder- sowie Schwimmvereins des Freibades Dabringhausen (FFD, SVFD) einen Termin mit Bürgermeister Rainer Bleek und weiteren Vertretern der Stadtverwaltung. Die Freibad-Aktiven werden das von der Stadtverwaltung geforderte, tragfähige Konzept zum Erhalt des Waldbades im Linnefetal vorlegen.

Es geht um 18 000 Euro: Überzeugt das Konzept, so will die Stadt Wermelskirchen die Abschreibungen auf das Freibad aus den Jahren, in denen der Schwimmverein der Badbetreiber war (formeller Besitzer ist nach wie vor die Stadt), an die Vereine auszahlen. Diese Möglichkeit der Unterstützung hatte die Stadtverwaltung den Ehrenamtlern Ende 2016 signalisiert, als diese zu einer Spendenaktion zum Erhalt des Bades aufgerufen hatten. Die benötigte Summe an Spendenzusagen in Höhe von 75 000 Euro wurde bislang noch nicht erreicht – aktuell liegen Zusagen für rund 60 000 Euro vor. Klar ist damit: Fließen 18 000 Euro von der Stadt, verfügen die Ehrenamtler über das nötige Kapital zum Fortbestand des Freibades.

„Die Menschen in Dabringhausen bestärken uns.“

Stefan Wurth, Vorsitzender Trägerverein

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Michael Unbehaun, Vorsitzender des Fördervereins. Er ist von der Tragfähigkeit des Konzeptes überzeugt. So sieht es auch der Trägervereinsvorsitzende Stefan Wurth: „Wir sind froh, dass wir den Termin bei der Stadtverwaltung haben. So könnte die Entscheidungsfindung im Sportausschuss am 8. Februar zügig weitergehen.“

Wurth sieht bei sich und seinen Mitstreitern eine Verantwortung gegenüber der Bevölkerung, denn aus den Reihen der Wermelskirchener habe es vielfältigen Zuspruch gegeben: „Die Leute wollen alle, dass es irgendwie weitergeht. Die Menschen in Dabringhausen und darüber hinaus bestärken uns.“

Zwischenzeitlich wurde etwa für das erstmals vom Dabringhausener Thomas Busch organisierte Benefizkonzert zugunsten des Freibades ein Termin gefunden: Es steigt am 8. April. Erste Zusagen von bekannten Bands aus Wermelskirchen liegen bereits vor. Außerdem bemühen sich die Ehrenamtler um Helfer, die sich beim Rosenmontagszug im Dorf um den Verkauf von Pommes und Currywurst kümmern. „Der Festausschuss hat uns den Stand angeboten, damit wir dort auch ein paar Einnahmen generieren können. Wir haben das gerne angenommen“, sagt Wurth.