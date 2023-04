Freibad: Eintritt könnte teurer werden

Der Grund sind unter anderem höhere Energiekosten.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Der frühe Start der Schwimmsaison am 21. Juni, die im Freibad Dabringhausen stets mit den Sommerschulferien einhergeht, wirft seine Schatten voraus. Schon seit Wochen wird im Waldbad an der Linnefe gewerkelt. „Als Nächstes stehen der Ablass des Regenwassers und die Grundreinigung der beiden Schwimmbecken an“, kündigt der Vorsitzende des Schwimmvereins Freibad Dabringhausen (SVFD), Dominik Roenneke an.

Während für die anstehende Schwimmsaison eine Bademeister-Fachkraft bereits gesichert ist, werden noch Rettungsschwimmer für den Einsatz am Beckenrand gesucht. „Wir haben zwar schon einige Zusagen. Um aber sicher planen zu können, benötigen wir mindestens acht Rettungsschwimmer“, weiß Katja Salz-Bannier vom SVFD. Wer also während der Sommerferien noch einen Arbeitsplatz an der Sonne sucht und das Rettungsschwimmabzeichen in Silber hat oder machen möchte, meldet sich beim Betreiberverein.

Dort hat sich bei der jährlichen Hauptversammlung die Vorstandsbesetzung geändert. Nach vielen Jahren im Vorstand schied Michael Unbehaun auf eigenen Wunsch aus, zu seinem Nachfolger wurde Markus Wagner gewählt. Dominik Roenneke als Vorsitzender, Marianne Papzinska als Schatzmeisterin und Katja Salz-Bannier als Schriftführerin wurden bestätigt.

Es wird weiter jede helfende Hand benötigt

Sorge bereitet dem Verein die Entwicklung der Energiepreise. „Wir beobachten die Preisentwicklung in umliegenden Bädern und können auch für uns noch nicht ausschließen, dass es aufgrund der gestiegenen Energiepreise bei uns eine Erhöhung der Eintrittspreise geben wird“, berichtet Dominik Roenneke. Hinzu komme, dass auch der Personaldienstleister in Zeiten von Fachkräftemangel in Bäderbetrieben die Preise deutlich angehoben habe. „Auch das müssen wir irgendwie auffangen“, betont Roenneke.

Bis zur Eröffnung am 21. Juni wird noch jede helfende Hand benötigt, betont der SVFD. „Im Prinzip wird jeden Samstag im Bad gearbeitet, oftmals auch schon freitags nachmittags. Thomas Knab koordiniert in diesem Jahr die Arbeiten, vor allem an den Samstagen gibt es immer genug zu tun“, sagt Katja Salz-Bannier.

www.freibad-dabringhausen.de