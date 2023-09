Frauenunion spendet für die Schlaganfallhilfe

Auf der Herbstkirmes hatte sie einen großen Trödelstand aufgebaut.

Von Theresa Szorek

Wermelskirchen. Ein Jahr lang haben die Mitglieder der Frauenunion Wermelskirchen Sachspenden für ihren Trödelstand auf der Herbstkirmes gesammelt. Dabei ist so viel Kleidung, Schmuck und Porzellan zusammen gekommen, dass Beisitzerin Ursula Bruchhausen dafür extra viel Platz in ihrem Keller schaffen musste. Doch der Aufwand hat sich gelohnt: Der Verkauf erbrachte insgesamt einen Erlös in Höhe von 2225 Euro, den die Frauenunion am vergangenen Donnerstag der Schlaganfallhilfe Bergisch Land überreichen konnte.

„Die Spende kam wie gerufen“, sagt Brigitte Hallenberg, die Vorsitzende der Schlaganfallhilfe. Dank des Förderprogramms zur Beseitigung des Leerstands in den Innenstädten wurde bisher ein Teil der Kaltmiete des Büros von der Stadt übernommen.

Selbsthilfegruppe ist auf Spenden angewiesen

Die Laufzeit des Programms beträgt zwei Jahre, im kommenden Dezember soll es nun auslaufen. „Deshalb halten wir das Geld erst einmal als Polster zurück“, so Hallenberg. Die Selbsthilfegruppe Schlaganfall Wermelskirchen (SHG) arbeitet zum größten Teil ehrenamtlich.

Sie ist auf Spenden angewiesen, um laufende Kosten, aber auch Sonderausgaben wie die kürzlich notwendig gewordene Reparatur des rollstuhltauglichen Fahrzeugs zu bezahlen. „Für das Auto haben wir damals fünf Jahre lang gesammelt“, berichtet Hallenberg.

Die Selbsthilfegruppe ist nicht nur für Schlaganfallpatienten und deren Angehörigen in Wermelskirchen da, sondern betreut Menschen im ganzen Bergischen Land. Sie berät zu Fragen rund um die Pflegeversicherung, Feststellung der Schwerbehinderung oder hilft auch bei der Lösung möglicher alltäglicher Probleme.

Im „Haus am Park“ im Krankenhaus Wermelskirchen treffen sich die Selbsthilfegruppen, es wird auch Gymnastik für Betroffene mit einem gleichzeitig stattfindenden Austausch für Angehörige angeboten.

Das Thema Schlaganfall betrifft viele Menschen. Deshalb kann sich die Frauenunion vorstellen, den Erlös des nächsten Trödels wieder an die Schlaganfallhilfe zu spenden.