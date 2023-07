Bella Melodica geht mit Spaß ins 36. Jahr

Frauenchor wurde 1988 von den Frauen der Sänger des Männergesangsvereins Lyra Pohlhausen gegründet. Zu Hochzeiten sangen 40 Frauen mit – aktuell sind es etwa 20. Und es soll noch weiter gehen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Wenn ein Chor seit 35 Jahren besteht, dann ist es durchaus etwas Besonderes. Gerade in der heutigen Zeit, in der Chöre immer weniger werden. Dass es in Projektform durchaus möglich ist – und dass es dann auch ein Publikum gibt – hat man zuletzt bei den beiden Konzerten „Classic Meets Pop“ Mitte Mai in Dabringhausen gesehen. Der Frauenchor Bella Melodica freut sich darüber, dass es ihn seit 1988 ohne Unterbrechung und damit im 35. Jahr gibt – und man nach wie vor viel Freude am Singen und zuletzt sogar vier neue Mitglieder gewonnen hat.

Ellen Krause ist ein Gründungsmitglied. Sie kann sich noch gut daran erinnern, wie der Frauenchor im Mai vor 35 Jahren entstanden ist. „Mein Mann hat beim Männergesangsverein Lyra Pohlhausen gesungen. Wir Frauen durften zwar mit auf Ausflüge und Chorfahrten, wir durften auch bei der Organisation helfen, nur mitsingen, das durften wir nicht“, sagt sie lachend. Also haben sich damals 24 Frauen zusammengetan, um den „Bergischen Frauenchor Wermelskirchen“ ins Leben zu rufen, Chorleiterin wurde Marianne Lehmann. „Wir haben damals damit angefangen, einfach Lieder zu singen, die wir selbst schön fanden – es waren vor allem Auftritte bei befreundeten Chören oder bei Hochzeiten. Es hat tatsächlich bis 1993 gedauert, bis wir unser erstes, großes Konzert gesungen haben“, ergänzt Renate Chlosta, die Vorsitzende des Chors, die seit 1991 dabei ist.

Geprobt hat der Chor am Anfang im Brauhaus, später dann im Gymnasium und seit etwa 20 Jahren in der Centrale an der Eich. Den Turnus eines großen Konzerts alle fünf Jahre habe man beibehalten, einfach weil es immer mit großem Aufwand und Planung verbunden sei. „Das ist für einen Chor unserer Größe ganz gut. Aber seit 2016 geben wir auch ein Adventskonzert und seit 2018 machen wir beim Maisingen am 1. Mai im Haus Eifgen mit“, sagt Renate Chlosta.

Zum Stadtjubiläum wurde gemischt gesungen – eine Zukunftsperspektive für den kleinen Chor?

1998, kurz vor dem zweiten Konzert, erfolgt dann die Umbenennung in den heutigen Namen Bella Melodica. Seit der Gründung waren zehn Jahre vergangen. Es sei eine Zeit des Umbruchs im Chor gewesen, sagt die Vorsitzende. „Wir haben uns verändert, haben auch das Repertoire in eine anspruchsvollere Richtung gebracht. Deswegen haben wir uns damals auch von Marianne Lehmann getrennt und mit Martina Niemeyer eine neue Dirigentin gefunden“, sagt sie. Damit seien dann auch Stücke aus Musicals, Filmen, Operette oder aus dem Schlagerbereich möglich geworden.

Zur Geschichte des Chors gehört auch, dass aktuell noch 20 Frauen aktiv singen. „Wir hatten zu Hoch-Zeiten 40 Sängerinnen, jetzt eben noch die Hälfte. Aber – und das hat uns sehr gefreut – in diesem Jahr sind vier neue Frauen dazugekommen“, sagt Renate Chlosta. Als sie über das kleine Jubiläum des Chors nachgedacht habe, habe sie die Zahl der zwischenzeitlich aufgelösten Chöre in Wermelskirchen gesehen – und sei ein wenig erschrocken. „Der Ostdeutsche Heimatchor, der Volkschor, die MGV Eintracht, Lyra Pohlhausen, Blüh Auf, 1844 und der Frauenchor Loreley“, zählt sie auf. Sie habe immer den Kontakt zu den Männerchören gesucht, um vielleicht gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. „Zum Stadtjubiläum hat es auch geklappt. Vielleicht kann das ja auch künftig funktionieren. Aber aus Bella Melodica einen gemischten Chor zu machen, womit wir keinerlei Probleme hätten, das ist leider noch Zukunftsmusik“, sagt sie.

Trotz Durchhänger und Rückschläge feiert der Chor sein 35-jähriges Bestehen

Eine weitere Zäsur sei Corona gewesen. „Wir haben uns am Fenstersingen in den Seniorenheimen in der Stadt beteiligt, waren im Carpe Diem und im Haus Vogelsang. Das ist gut angekommen. Und wir sind auch sonst immer wieder im Haus der Begegnung oder in Seniorenheimen, um dort zu singen“, sagt Ellen Krause. Das Proben sei dann natürlich nur eingeschränkt möglich gewesen, meist im Freien, im Garten der Centrale. Außerdem habe der Frauenchor im ersten Corona-Jahr eine Collage erstellt, auf dem alle Sängerinnen mit Mundschutz zu sehen waren. „Wir wollten damit darauf aufmerksam machen, dass wir gerade nicht singen dürfen“, sagt Renate Chlosta.

Nun sein man also im 35. Jahr angekommen – das Singen mache nach wie vor großen Spaß und viel Freude. „Klar, wir mussten uns zwischenzeitlich immer wieder motivieren und es gab auch Durchhänger, aber wir haben es geschafft“, sagt die Vorsitzende. Neben dem Singen seien es auch die Sozialkontakte unter den Frauen, die zusammen Ausflüge, Wanderungen oder Stadtführungen machen würden, und zum Kegeln oder zum Minigolf gingen. „Es ist auch ein wunderbarer Ausgleich zum Alltag. Und dass das Singen positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat, ist ja allgemein bekannt.“

Hintergrund

Woche: Der Deutsche Chorverband möchte im Rahmen einer „Woche der offenen Chöre“ darauf aufmerksam machen, dass die Chöre unter Nachwuchsmangel leiden. Die Woche findet statt vom 11. bis 17. September. Bella Melodica laden in diesem Zusammenhang für Donnerstag, 14. September, zu einer offenen Probe ein.

Proben: Der Frauenchor probt jeden Donnerstag von 18.30 bis 20 Uhr in der Gaststätte Centrale an der Eich.

Kontakt: Vorsitzende Renate Chlosta, Tel. 02196- 80457, E-Mail:

bella-melodica@t-online.de

