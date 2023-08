Frau geschlagen und getreten: Urteil gegen 37-Jährigen gefallen

Angeklagter bestreitet Vorwürfe.

Wermelskirchen. Gleich zu Beginn der Verhandlung gegen einen 37-jährigen Mann aus Wermelskirchen vor dem Amtsgericht musste einer der beiden Anklagepunkte wegen eines Verfahrensfehlers eingestellt werden – der Mann war wegen Körperverletzung und Bedrohung seiner Frau angeklagt worden. Neben mehrfachen Schlägen an Oberarm und Kopf soll er sie auch an die Hüfte getreten haben. Der in der Anklage angegebene Strafantrag fehle, was ein Verfahrenshindernis darstelle.

Blieb der Vorwurf der Bedrohung. „Er soll am Abend des 8. August des Vorjahres seiner Schwägerin am Telefon in aufgebrachtem Tonfall gedroht haben, ihre Schwester umzubringen, wenn sie diese nicht abhole“, sagte der Staatsanwalt. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe. Als er von der Richterin gefragt wurde, ob es denn besagtes Telefonat gegeben habe, begann er zu reden, erwähnte, dass er seine Schwägerin angerufen habe, und wollte gerade weiter erzählen, ehe er aber von seinem Rechtsanwalt mit den Worten daran gehindert wurde: „Sie sagen jetzt weiter gar nichts mehr.“

Die Frau des Angeklagten war als Zeugin geladen, machte aber von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Ganz anders ihre Schwester. Die 26-jährige Hausfrau war mit ihrem Mann aus Bad Salzungen angereist und berichtete über das Telefonat im August. „Der Angeklagte hat zuerst meinen Mann angerufen, weil er meine Nummer nicht hatte. Mein Schwager war sehr aufgebracht. Mein Mann hat mir den Hörer gegeben, der Angeklagte hat dann gesagt: Hol deine Schwester ab!“, sagte die Zeugin aus. Sie habe daraufhin gesagt, dass es schon 20 Uhr gewesen sei, dass sie am nächsten Morgen kommen würden, da sie die Kinder erst in die Schule bringen würden. „Wir sind auch vier Stunden entfernt. Ich habe ihm gesagt, dass er irgendwohin gehen solle, um sich zu beruhigen“, sagte sie. Er aber habe dann geantwortet: „Wenn sie in der Stadt bleibt, dann bringe ich sie um.“ Daraufhin habe sie beschlossen, direkt loszufahren.

Angeklagter hat sich wieder mit seiner Frau versöhnt

Der Rechtsanwalt fragte, wie sie diese Aussage verstanden habe. „Ich wollte kein Risiko eingehen, vielleicht war mein Schwager auch betrunken“, antwortete die Zeugin. Der Rechtsanwalt hakte nach: „Haben Sie die Drohung wörtlich genommen?“ Sie sei nicht sicher gewesen, gab die Zeugin zurück. Ihr Mann, der ebenfalls als Zeuge geladen war, bestätigte die Aussage seiner Frau. „Ich habe das wörtlich genommen, als Drohung, meine Schwägerin zu töten“, sagte er.

Der Staatsanwalt forderte in seinem Plädoyer, eine Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen zu je 30 Euro wegen Bedrohung, wobei vor allem die Schwere der Drohung gegen den Angeklagten spreche. Der Rechtsanwalt sagte, dass seiner Meinung nach die Aussage „Ich bringe dich um“ eher „einfach so dahingesagt“ gewesen sei. Er forderte mit 30 Tagessätzen zu je 30 Euro eine geringfügig geringere Strafe für seinen Mandanten. Der sagte am Schluss noch, dass er sich wieder mit seiner Frau versöhnt habe. Am Ende standen 30 Tagessätze zu 30 Euro als Strafe im Urteil. „Die Zeugen haben die Drohung ernstgenommen, sonst wären sie nicht abends vier Stunden nach Wermelskirchen gefahren – und ich glaube ihnen“, sagte die Richterin in ihrer Begründung. wow