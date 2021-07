Frau (58) bei Unfall mit Schulbus leicht verletzt

Verkehr

+ © Roland Keusch Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 3000 Euro. © Roland Keusch

Eine 58-jährige Autofahrerin aus Remscheid ist bei einem Unfall im Eifgen leicht verletzt worden.

Sie fuhr laut Polizei am Donnerstag gegen 7.20 Uhr in Richtung Eipringhausen und wollte nach links in Richtung Süppelbach abbiegen. Ein 69-jähriger Wermelskirchener, der mit einem leeren Schulbus unterwegs war, wollte rechts an dem wartenden Corsa vorbeifahren. Dann kam es zum Zusammenstoß. Die Frau verletzte sich leicht, wollte laut Polizei aber keine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. An ihrem Opel Corsa und dem Schulbus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, schätzte die Polizei. tei