Fraktions-Trio will mehr Geld für WiW

Marketingverein WiW soll 20 000 Euro mehr bekommen.

Wermelskirchen. Statt 60 000 sollen es 80 000 Euro sein. Die Stadtratsfraktionen von CDU, Bürgerforum und Freie Wähler fordern in einem gemeinsamen Antrag mehr Geld für den Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW). Dessen städtischer Zuschuss pro Jahr soll um 20 000 Euro erhöht werden, fordern die Unterzeichner Michael Schneider (CDU), Oliver Platt (Büfo) und Henning Rehse (Freie Wähler). Demnach soll die Aufstockung auf zunächst zwei Jahre befristet sein.

Als Begründung führen die drei Fraktionsvorsitzenden in ihrem Papier an den Haupt- und Finanzausschuss sowie den Stadtrat aus: „Was WiW in den vergangenen Jahren für unsere Stadt an Arbeit geleistet hat, ist deutlich über unsere Stadtgrenzen hinaus sichtbar.“

Viele der Veranstaltungen sind über die Stadt hinaus bekannt

Sei es der Bergische Feierabend-Markt in der Zeit von Mai bis September, der einmal im Monat Tausende Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt lockt und sowohl Aufenthaltsqualität als Kaufkraft schafft. Oder die verkaufsoffenen Sonntage, die Schultour, die Connect-Veranstaltung, den Nikolaus-Umzug und so weiter. Durch die vielen von WiW über das Jahr hinweg organisierten Events profitierten auch die Einzelhändler in der Stadt. Das schaffe Lebens- und Wohnqualität.

„Um dieses Programm aufrecht zu halten und gegebenenfalls auch mit einem möglichst attraktiven Bühnenprogramm und einem breiten, kulinarischen Angebot sowie einer Neuauflage des Weihnachtsmarktes zu erweitern, sehen wir es als unabdingbar, die finanziellen und damit auch die personellen Ressourcen zu unterstützen“, betonen Michael Schneider, Oliver Platt und Henning Rehse. sng