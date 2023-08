Fragile Matt bringt pure Lebensfreude in die Kirche

Irish Folk beim zweiten Sommer-Serenaden-Abend.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Die Konkurrenz am Wochenende war nun wirklich nicht klein. Und doch war es schön zu sehen, dass eben doch jedes Töpfchen sein Deckelchen fand, respektive jede Veranstaltung ihr Publikum. So war der zweite Sommer-Serenaden-Abend in der evangelischen Stadtkirche am Markt zwar deutlich weniger gut besucht als der Auftakt in der Vorwoche. Aber das Publikum, das den Weg zum Irish-Folk-Trio Fragile Matt gefunden hatte, war dennoch im handverlesenen zweistelligen Bereich – und ließ sich von der unbändigen Lebensfreude des Trios direkt anstecken.

Vor allem Gitarristin Andrea, die im Altarraum herumhüpfte und um keinen frechen Spruch verlegen war, war ein echter Hingucker. Zumal die Gitarre der Australierin fast so groß war wie sie selbst, was zusammen mit ihrer Mimik eine durchaus ulkige Mischung ergab. Aber natürlich stand die Musik im Mittelpunkt. Und die hatte es in sich.

Andrea, die nicht nur die Gitarre zupfte, sondern auch sang, wurde von Katja an Bodhrán-Trommel und Fiddle sowie dem irischen Schafhirten und Banjo-Spieler David unterstützt. Und die irischen Jigs und Reels waren voller Lebensfreude, was in der ureigenen Struktur der Stücke begründet war, die meist einen treibenden Rhythmus mit einer sich stetig wiederholenden Melodie verbanden, was zum Mitklatschen und Mitsingen animierte. Die Melancholie, die Irish Folk genauso immanent war wie etwa der jiddischen Klezmer-Musik, passte wie der erwähnte Deckel auf den Topf. Und das wiederum ging einher mit einem Publikum, das sich anstecken ließ, das, ganz untypisch für einen Kirchenraum, sogar vor dezentem Stehtanz nicht zurückschreckte und mit Applaus nicht sparte.

Humor der drei Musiker steckt an

Die schöne Erkenntnis dieses Konzerts war, dass Kirche und Lebensfreude sich auch jenseits der Verkündigung der Frohen Botschaft keineswegs ausschlossen. Denn auch wenn die Stücke, etwa der vom Publikum lautstark mitgesungene Shanty „Wellerman“, nicht wirklich geistlicher Natur waren, sprach daraus doch das, was frohe Botschaften in der Regel ausmachte – Liebe, Lust und Freude am Leben. Wo, wenn nicht in einer Kirche, wäre diese Form der Bejahung der eigenen Existenz gut aufgehoben?

Aber auch jenseits aller metaphysischer Herangehensweise machte der Abend mit Fragile Matt viel Spaß. Denn die drei Musiker, die sich 2008 in Doolin, dem irischen Heimatdorf von Banjo-Spieler und Sänger David zusammengefunden hatten, waren nicht nur handwerklich sehr gut aufeinander eingespielt, sie schafften es zudem, diesen musikalischen Anspruch mit ihrem ansteckenden Humor perfekt zu verbinden.

Dass allerdings „The Wild Rover“ eine Abwandlung des deutschsprachigen Originals „An der Nordseeküste“ sei, war natürlich dem Bereich des Seemannsgarns zuzuordnen. Funktionierte aber, genau wie die lautstark mitgesungenen Zeilen: „An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische in der Wupper, und selten an Land.“