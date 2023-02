Foyerkonzert schafft eine private Atmosphäre

Zwei Künstlerinnen begeisterten mit ihrer ganz eigenen Art der Musik das Publikum.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Am Sonntagabend ist im Foyer der Katt alles etwas anders als sonst. Stühle sind aufgereiht, die Eingangstüren sind mit schwarzen Stoffbahnen abgehängt, zwei Keyboards und eine Sound-Anlage stehen davor, indirektes Licht taucht die improvisierte Bühne in gespenstisch kaltes Licht.

Es ist das zweite Foyerkonzert, das an diesem Abend vor erfreulich großer Kulisse stattfindet. Den Auftakt macht die 16-jährige Mara Fischer, die zu Beginn ihres etwa halbstündigen Sets sagt: „Das ist das längste Set, das ich jemals gespielt habe. Deswegen bin ich auch ein wenig aufgeregt.“ Im weiteren Verlauf merkt man ihr davon aber rein gar nichts an.

Im Gegenteil: Die junge Frau, die über eine wunderbar kraftvolle und ausdrucksstarke Stimme verfügt, wirkt so, als würde sie nicht viel anderes machen, als ihre Songs bei Konzerten zu spielen und zu singen. Dabei begleitet sie sich ganz souverän am Keyboard, das mal wie ein eher altes Fender-Rhodes-E-Piano klingt, dann wieder wie ein modernerer Synthesizer.

Auch die Songs, die sie spielt, haben es in sich. Naturgemäß sind sie sehr reduziert, sehr ruhig und passen daher gut zur kalten Februar-Nacht. Mara Fischer spielt sowohl Cover-Versionen – etwa „Love In The Dark“ von Adele, „Sober“ von Demi Lovato oder „We Don‘t Have To Take Your Clothes Off“ von Ella Eyre – als auch eigene Stücke. Diese passen wunderbar dazu, sind eine interessante Mischung aus fragil und kraftvoll. Etwa „I‘m Still There“ oder die erste Single „Her“, die gerade erst vor drei Wochen erschienen ist. Nach einer halben Stunde ist Mara Fischer mit ihrem Set am Ende. Das will man im Publikum aber nicht gelten lassen, so dass es noch eine Zugabe zu hören gibt, ehe die Wermelskirchenerin unter großem Applaus die Bühne verlässt.

Maria Basel sitzt ebenfalls hinter einem Keyboard, an dem aber noch einige andere Geräte angeschlossen sind. Damit erschafft die Wuppertalerin vielschichtige und sowohl imposante als auch filigrane Soundwelten, über die sie ihre ätherische Stimme legt, die weniger eigenständiges Organ zu sein scheint, als ebenfalls ein Teil dieser hoch übereinander aufgeschichteten Klangkaskaden.

Da wabert und flirrt irgendein elektronischer Klang, der sich permanent verändert. Vor dem inneren Auge entstehen computergenerierte, pulsierende Bilder, während das E-Piano eine Schicht Akkorde über die nächste legt und darüber die Stimme liegt, sich wie eine weiche Schlange an die restlichen Klänge schmiegt und eins damit wird.

Vielfalt mit Keyboard, Rechner, Knöpfen und Pedalen

Die Musikerin beherrscht ihre Elektronik, die aus Keyboard, Rechner, Knöpfen, Pedalen und wer weiß, was sonst noch alles besteht, absolut souverän. Ein Beispiel für diese Vielfalt ist der Song „Wake Up Tired“. Er macht ein Gefühl der Schlaflosigkeit, der Übernächtigung, des Ausgeliefertseins an das Wachbleiben in eindringlichen Klängen deutlich. Und während ihre Stimme hier beinahe ein wenig dem Indie-Pop entlehnt wirkt, wird an der Musik deutlich, dass sie ganz und gar in der großen Welt der Elektronik zu Hause ist. Die Foyerkonzerte sollen bald fortgesetzt werden, versprechen die Veranstalter.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Kultur lebt wieder auf

© Roland Keusch

Konzerte, Theaterstücke, Klamauk und Kunst. All das gibt es wieder. Und das ist so gut. Nach fast drei Jahren Durststrecke und einer Flut von Absagen ist es eine große Erleichterung, wieder von so vielen kulturellen Angeboten zu lesen, zu hören oder – noch besser – sie selbst zu erleben.

„Ohne Kultur wird es still“, lautete ein Satz, den Kulturschaffende während der Hoch-Zeit der Pandemie immer wieder mahnend veröffentlichten. Und das ist auch so. Ohne Kunst und Kultur, ohne Musik und Kleinkunst, ist das Leben nicht lebenswert, leidet die Lebensqualität einer Stadt und einer Region.

Sicher hat sich die Szene noch nicht vollständig erholt, einige mussten leider sogar aufgeben. Aber der Großteil ist jetzt wieder da, die Künstler und Musiker, die Komiker, Schauspieler, die Kabarettisten und Songwriter. Und das ist so wohltuend, nach all der Zeit der Entbehrung. Genießen wir es. Und vor allem: Nutzen wir es rege.