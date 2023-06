Fotograf zeigt Hückeswagener Köpfe

Ausstellung von Hans Dieter Schmitz im Kulturhaus Zach ist eröffnet.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Durch persönliche Urlaubsfotos zu stöbern, weckt bei den meisten ganz eigene, private Erinnerungen. Bei Bildern von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens kann jedoch eine ganze Stadt mitreden.

Diese Möglichkeit bietet die Ausstellung „Hückeswagener Köpfe“ des Wiehagener Fotografen Hans Dieter Schmitz, zu deren Vernissage am Sonntag geladen war. Im Kultur-Haus Zach trafen die Besucher auf 31 Bildern von Menschen in charakteristischen Posen, die durch ihr Wirken in der Schloss-Stadt Geschichte geschrieben haben oder es noch tun. Weitere Fotos wurden auf die Leinwand projiziert.

Fotograf hat bereitsmehrere Preise gewonnen

Hans Dieter Schmitz, der bereits mehrere Preise für seine Arbeiten gewonnen hat, fiel die Auswahl der Bilder dieser Ausstellung absolut nicht leicht. „Bei der Entscheidung geht es weniger um die Person. Stattdessen sind Technik, die Güte des Bildes oder die Mimik ein Kriterium“, erklärte Schmitz. Die eingefangenen Momentaufnahmen seien der jeweiligen Situation und Zeit geschuldet und daher nicht reproduzierbar.

Nebeneinander hängen etwa die Bilder von Musiker Gerald Wasserfuhr und Alt-Bürgermeister Helmut Ptock – beide mit Taktstock in der Hand. „Es fällt nicht schwer zu erkennen, wem das Dirigieren mehr Spaß macht“, sagte der ehemalige Landesjustizminister Peter Biesenbach, der die Laudatio hielt, ins Thema einführte und von dem ebenfalls ein Foto aufgehängt ist.

Alle Porträts sind in Schwarz-Weiß

Alle ausgestellten Porträts sind in Schwarz-Weiß gehalten. „Wer fotografiert, der weiß, dass diese Bilder die höchsten Ansprüche stellen“, betonte Biesenbach. Er lud die Besucher dazu ein, ihre Erinnerungen an die Begegnung mit den porträtierten Menschen abzuleiten und steuerte selbst einige amüsante Anekdoten bei – nicht allein aus seinem politischen Wirken.

Mit dem verstorbenen Kirchenmusiker Hermann-Josef Hacke verband er eine frühkindliche Erfahrung: „Als ich vorsingen musste, hat er meine Musikkarriere vorzeitlich beendet“, berichtete Biesenbach lachend. Einige Besucher waren überrascht, sich selbst auf den Fotos wiederzufinden. „Es ehrt mich, mich zwischen all den bekannten Charakterköpfen zu sehen, die etwas für die Stadt getan haben“, sagte Andreas Pohl, der während einer Ratssitzung abgelichtet worden war.

Ganz eigene Erinnerungen kamen bei Dieter Sappelt auf. „Mir fallen vor allem die Schicksale hinter den Personen ein“, sagte der Rechtsanwalt, der anhand der Bilder ein Stück Stadtgeschichte nachvollziehen konnte. Deren Beleuchten und das Herausstellen der Charaktere ist Schmitz, dessen Archiv nach eigener Aussage noch Bilder für mindestens drei weitere Ausstellungen bietet, wieder einmal zweifelsfrei gelungen.

Zu sehen ist die Ausstellung des Hückeswagener Fotografen Hans Dieter Schmitz noch bis zum 3. Oktober 2023, immer zu den Veranstaltungen, die im Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7, stattfinden