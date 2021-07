Förster: Wir brauchen Unterstützung

Wald

+ © Anja Carolina Siebel Stefan Springer und Christina Amling begutachten das Holz. Der Borkenkäfer hat gewütet. © Anja Carolina Siebel

Die Naturschützer sind in Aufruhr. Der Wald müsste dringend umstrukturiert werden. Aber dafür fehlt das Geld.

Von Anja Carolina Siebel

Christina Amling würde sich wünschen, dass es so einfach wäre: „Wenn wir jetzt alle singen würden ‘Oh Tannenbaum’, und das Kleid der Nadelbäume würde tatsächlich wieder grün. Das wäre toll.“ Die Fachgebietsleiterin des Regionalforstamts Bergisches Land blickt in einem Waldstück bei Dortenhof auf eine mehrere Hektar große, gerodete Fläche. „Das war alles mal Nadelwald, Fichten“, erklärt Revierförster Stefan Springer. Einige stehen noch, viele sind aber braun und verdorrt. Der Borkenkäfer hat sein Übriges getan.

Die Hitze der vergangenen Sommer hat die Bäume geschwächt. Die Fichten, die ansonsten eine Menge Harz produzieren, harzten wegen der fehlenden Feuchtigkeit nicht mehr oder kaum noch. Und so waren den Schädlingen die Pforten geöffnet.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel

Das, was die Förster in der Sitzung des Umweltausschusses vorige Woche theoretisch geschildert hatten, wird hier draußen jetzt ganz deutlich: „Wir haben ein riesiges Problem“, unterstreicht Stefan Springer. Er und seine Kollegin bezeichnen die Situation als „Katastrophe“. Die Arbeit der Förster habe sich binnen fünf Jahren extrem verändert. „Wir machen Katastrophenmanagement. Anders kann man das nicht nennen. Wir müssen schauen, dass wir wenigstens etwas vom überschüssigen Holz verkauft bekommen.“

Das Problem: Durch die Vielzahl der maroden Bäume gibt es einen extremen Überschuss an Holz. Aber kaum noch Abnehmer. Das Preisniveau ist ganz unten angekommen. „Wir bekommen nur noch einen Bruchteil von dem, was wir noch vor ein paar Jahren bekommen haben“, sagt Springer.

Und auch das ungeschulte Auge erkennt an Stellen wie in Dortenhof, die es zuhauf in Wermelskirchen gibt: Die Einbußen des Waldes sind enorm. „Wir erwarten fürs nächste Jahr noch höhere Verluste“, zeichnet Springe eine düstere Prognose.

Das Geld, das sonst das Holz einbrachte, fehlt jetzt für die Aufforstung. Denn der Wald muss nach Angaben der Förster völlig neu gemischt werden. Es brauche hitzebeständigere Baumarten. Christian Amling appelliert an den Bund, aber auch an alle Verantwortlichen: „Wir brauchen jetzt Unterstützung, um den Wald neu zu strukturieren.“

„Wir müssen das Problem im Bewusstsein der Menschen verankern.“ Christina Amling, Forstwirtin

Dabei gehe es nicht immer nur um große Summen oder Flächen: „Jede neue Schonung, die gepflanzt wird, ist zwar erstmal ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Amling. „Aber wir brauchen sowas, allein, um das Problem im Bewusstsein der Menschen zu verankern.“ Vielen sei noch nicht bewusst, wie schlecht es wirklich um den Wald stehe. „Dabei“, betont Christian Amling, „leistet einen wichtigen Beitrag zur CO2-Bilanz.“ Vor allem das Bergische habe noch „sehr vorratsreiche Wälder“. Allerdings hätten auch andere Baumarten unter der Dürre der vergangenen Sommer gelitten.

Die schlechte Nachricht, die die Revierförster überbringen müssen: Es wird vorerst nicht besser. „Es gibt viele Gebiete, in denen wir auch im kommenden Jahr massiv werden fällen müssen“, kündigt Stefan Springer an. Zum Beispiel an der K18 Richtung Hilgen. Auch diese Fichten sind beschädigt.

Amling: „Manch einer wird sich fragen, ob denn der Käfer nach dem vielen Regen der vergangenen Wochen nicht verschwunden sein muss. Ist er nicht. Die Schädlinge sind sehr hartnäckig. Ein verregneter Sommer würde den anderen Bäumen helfen, aber die Fichten sicher nicht retten.“ » Standpunkt