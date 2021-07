Flüchtlinge: Anfrage sorgt für Unmut

Politik

+ © Reichert/ dpa Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge leben auch in Wermelskirchen und lernen in verschiedenen Kursen Deutsch. © Reichert/ dpa

Die WNK/UWG wollte mehr zu Kosten für unbegleitete, minderjährige Geflüchtete wissen.

Von Stephan Singer

Mit einer Anfrage zu den Kosten für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge (UMF) hatte sich die WNK/UWG-Fraktion des Stadtrats an den Jugendhilfeausschuss gewandt: „Sind Kosten durch geflüchtete Menschen entstanden, deren Alter nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist und damit gegebenenfalls keine unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sind?“ Das beantwortete die Leiterin des Jugendamtes, Barbara Frank, mit „Nein“.

Frank berichtete, dass das Jugendamt in den vormaligen Wermelskirchener Erstaufnahmeeinrichtungen tatsächlich zwei Menschen, die sich als minderjährig eingeschätzt hatten, als erwachsen erklärt habe: „Bei denen, die wir für minderjährig erklärt haben, war es in der Regel so, dass die nachfolgenden tiefer gehenden Recherchen, diese Menschen als noch jünger einstuften, als wir es getan haben.“

Die Jugendamtsleiterin rechnete vor, dass ein UMF-Fall pro Monat durchschnittlich 1952 Euro koste. „Diese Zahl sagt rein gar nichts aus, denn jeder Fall ist individuell zu sehen, das muss man differenzierter betrachten“, betonte Barbara Frank. Außerdem würden die Kosten für UMF vom Landesjugendamt zuzüglich einer jüngst noch erhöhten Verwaltungskostenpauschale erstattet. Aktuell befänden sich 21 unbegleitete geflüchtete Kinder und Jugendliche in der Obhut des Wermelskirchener Jugendamtes.

Beigeordneter stellt sich hinter Verwaltungsmitarbeiter

Stefan Görnert deutlich vor die Verwaltungsmitarbeiter, ohne dabei Namen zu nennen: „Der Text dieser WNK/UWG-Anfrage suggeriert, hier handele jemand nach Gesinnung. Das weise ich zurück. Das Jugendamt handelt nach Recht und Gesetz.“

In der Anfrage hatte sich die WNK/UWG auf Ausführungen von Barbara Frank bezogen, mit denen sie die Verfahrensweisen der Einschätzung des Alters von geflüchteten Menschen, die nicht zweifelsfrei volljährig sind, beschrieben hatte. Dabei unterstellte die Fraktion persönliche Einstellungen von Frank: „Ideologische Leitsätze sind im privaten Bereich okay, aber nicht in Positionen mit Bürgerverantwortung.“ In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses stellte Barbara Frank dem entgegen: „Ich habe nicht meine persönliche Meinung kundgetan, sondern die bindenden Vorgaben des Landesjugendamtes zitiert.“

Dirk Wartmann, WNK/UWG-Mitglied im Jugendhilfeausschuss, distanzierte sich von den Formulierungen der Anfrage, die vom Fraktionsvorsitzenden Henning Rehse unterzeichnet ist: „Das ist polemisch formuliert, damit kann man keine Sympathiepunkte sammeln.“