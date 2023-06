Sie helfen Kindern suchtkranker Eltern

Beratungsstelle der Diakonie hat das „Fitkids“-Siegel erhalten.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen.Die Suchtberatungsstelle der Diakonie im Kirchenkreis Lennep in Wermelskirchen hat das „Fitkids“-Siegel zur zertifizierten Beratung von Kindern suchtkranker Familien erhalten. Das Team hat in den vergangenen fünf Jahren an dem „Fitkids“-Coaching-Prozess teilgenommen und sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie Kinder aus suchtbelasteten Familien mehr in den Fokus genommen werden können.

„Dass auch Eltern mit Suchterkrankung gute Eltern sein wollen, wird aus der täglichen Arbeit mit den betroffenen Klientinnen und Klienten immer wieder deutlich. Sie dabei zu unterstützen, mit ihren Kindern offen ins Gespräch zu gehen und ihnen zu ermöglichen, die Erkrankung zu verstehen, hat uns motiviert, dieses Zertifikat anzustreben“, begründet Suchtberaterin Ute Baumann die Initiative.

Kinder zeigen oft nicht, dass sie von der Erkrankung ihrer Eltern wissen

„Oftmals erleben die Kinder den Druck eines belastenden ‚Familiengeheimnisses‘, das sie für sich bewahren. Sie machen ihre eigenen Ängste und Gedanken mit sich selbst aus.

Nicht selten kann für die Eltern der Eindruck entstehen, dass ihre Kinder von der Problematik nichts mitbekommen. Auch wenn diese als Suchterkrankung eventuell noch nicht erfasst werden kann, beobachten Kinder das Verhalten – insbesondere Verhaltensänderungen – ihrer Bezugspersonen jedoch sehr genau“, beschreibt Fachberaterin Selina Konezny die besondere Lage von Kindern suchtkranker Familien.

„Meist sehen sie sich selbst als Ursache dafür oder versuchen gar, auf ihre Weise die Eltern zu schützen.“ In den Beratungsprozessen sei es der Suchthilfe daher ein Anliegen, den Betroffenen das Erleben der Kinder zu erklären und ihre individuelle Situation zu betrachten.

Intensive Vernetzung mit anderen Kooperationspartnern

„Gleichzeitig sollen die Eltern gestärkt und mit ihnen gemeinsam überlegt werden, welche Unterstützungen und Entlastungen sie benötigen und bekommen können. Aus diesem Grund hat die Suchtberatungsstelle die Vernetzung mit anderen Kooperationspartnern, wie zum Beispiel der Erziehungsberatungsstelle, während der Coachingzeit intensiviert“, ergänzt Svenja Larsen, die in der Beratungsstelle für Prävention zuständig ist, die Chancen, die sich aus der „Fitkids“-Methodik ergeben haben.

Neben den Beratungsgesprächen könnten die Klienten beispielsweise in Entgiftungen oder Therapieangebote vermittelt werden. Wichtig sei auch, dass die Suchtberatungsstelle entsprechende Angebote für Kinder und Jugendliche empfehlen könne.

Informationen finden sich auch im Internet auf der Diakonie-Homepage unter den Rubriken „Beratung“ und „Suchtberatung“: www.diakonielennep.de

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Sinnvolles Angebot

Kinder suchtkranker Eltern leben immer in besonders belastenden Situationen. Sie bekommen nicht die Aufmerksamkeit, die ihnen als Kind eigentlich zusteht. Und, schlimmer noch, sie sehen sich selbst häufig als Ursache für die Schwierigkeiten, die ja zwangsläufig in der betroffenen Familie herrschen. Oft übernehmen sie dann für viele Dinge Verantwortung, für die sie in ihrem Alter eigentlich noch gar nicht verantwortlich wären. Und sie leiden natürlich unter der Situation.

Dass die Diakonie und andere Kooperationspartner mehr und mehr Angebote für von Sucht betroffene Familien schaffen und sich diesbezüglich vernetzen, um stärker zu werden, ist deshalb umso positiver zu bewerten. Denn auch die Eltern müssen ja gestärkt und ihnen sollten Angebote an die Hand gegeben werden, die ihnen ihre Verantwortungsposition wieder nahebringen. Gut also, dass es diese wichtigen Hilfen für Familien mit Sucht-Hintergrund gibt.