Firmen freuen sich auf die „Connect“

Wermelskirchen. Die Aussage eines jungen Schülers der Verbundschule während der Schultour hat Andre Frowein besonders beeindruckt: „Hört im Zweifel auf eure Eltern“, empfahl der Jugendliche seinen Altersgenossen. „Hört nicht auf eure Kumpels, wenn die euch auf den falschen Weg bringen wollen. Ich hab es getan, bin auf die schiefe Bahn geraten. Hätte ich auf Eltern und Lehrer gehört, mich um meine Zukunft gekümmert, wäre mir das nicht passiert.“

Solche Hautnah-Beispiele seien es, die die Schultour ausgemacht hätten, unterstreicht André Frowein, der Vorsitzende des Marketingvereins WiW. Weil viele Unternehmen sich während der Corona-Zeit an den Marketingverein gewandt hätten, mit der Sorge, nicht genügend oder sogar zum Teil keine Auszubildenden mehr zu finden, entstand bei WiW und einigen Wermelskirchener Unternehmen voriges Jahr die Idee, junge Berufsanwärter und Firmen zusammenzubringen.

Münden wird diese Idee am Samstag in der Ausbildungsmesse „Connect“, an der 50 Unternehmen teilnehmen werden und bei der sich Jugendliche und junge Erwachsene mit ihrem Traumberuf oder auch einem ganz anderen, der sich plötzlich als möglicherweise passend erweist, vertraut machen und schon mal die ersten Kontakte knüpfen können.

Zuvor ist aber schon einiges passiert, in Vorbereitung auf diese Messe. „Zweimal haben wir die Schultour veranstaltet, im September 2022 und zur Vergabe der Halbjahreszeugnisse Ende Januar“, berichtet André Frowein. Das Konzept: Vertreter von WiW besuchten mit deren Azubis aus verschiedenen Firmen Wermelskirchener Unternehmen. „Und nicht die Erwachsenen haben vom Beruf erzählt, sondern die Auszubildenden“, betont Frowein. Begleitet wurde die Kampagne von einem sehr rührigen Social-Media-Team, das kleine Videos und Szenen für Instagram, Spotify, TikTok und andere Portale, auf denen Jugendliche unterwegs sind, abdrehte. „Hinterher haben uns schon Firmen aus Remscheid und der Umgebung angesprochen, wann sie denn mitmachen dürften“, freut sich der WiW-Geschäftsführer über eine „bombastische Resonanz“.

Die Antwort der meisten Schülerinnen und Schüler darauf, was sie sich von einer erfolgreichen Ausbildungsmesse wie „Connect“ denn wünschen würden, sorgte erst einmal für Gelächter bei den Initiatoren: „Die meisten wünschten sich gutes Essen, das es kostenlos gibt“, erzählt André Frowein schmunzelnd. Später dachten sich die Veranstalter: Das sollen die jungen Besucher auch bekommen. Aber nicht, ohne dafür etwas zu tun. „Sie müssen an verschiedenen Ständen Aufgaben erledigen. Nach einer bestimmten Anzahl dürfen sie sich einen Burger abholen.“ An einem Stand werden extra Burger für die Gäste zubereitet.

Jugendliche sollen an den Ständen aktiv werden

„In Bewegung sein“, so könnte das Motto des Ausbildungstages lauten. „Denn niemand soll dort herumstehen hinter seinem Stand, mit dem Stift in der Hand, wie das vielleicht auf einer Messe oft ist“, unterstreicht Frowein. Vielmehr sollen die Jugendlichen sich ausprobieren, live miterleben, was den Beruf ausmacht, für den sie sich am Stand gerade interessieren.

Von den 50 teilnehmenden Unternehmen bei „Connect“ sind laut Frowein ein Fünftel Handwerksunternehmen, mittlere und kleine. Und: Es sind auch viele Firmen aus der Region, Klingelnberg aus Hückeswagen zum Beispiel, Gira aus Radevormwald oder Knipex aus Cronenberg.

„Uns ist wichtig, dass Unternehmen und Bewerber sich finden“, sagt André Frowein. Dazu sei Kommunikation wichtig. Dass die bisher nicht optimal war, zeige ein Beispiel: „Viele Unternehmen, aber auch Jugendliche kannten das Onlinebewerber-Portal des Rheinisch-Bergischen Kreises noch gar nicht.“ Das Onlinebewerberbuch unterstützt die Betriebe der Region, potenzielle Auszubildende zu finden und für eine Ausbildung in ihrem Betrieb zu gewinnen. Das Charmante daran: Die Firmen „bewerben“ sich dort um Auszubildende – und die können sich melden. Frowein: „Kontakte sollen sie aber jetzt erst einmal auf unserer Messe knüpfen.“

Connect

„Connect“ beginnt am Samstag um 12 Uhr im Bürgerzentrum. Unter den 50 teilnehmenden Unternehmen sind beispielsweise die Stadt, Volksbank und Sparkasse, Dönges, Ortlinghaus, Tente und andere Firmen aus der Region. Gegen 18 Uhr wird ein DJ im Bürgerzentrum auflegen.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: In Kontakt bleiben

Während man vor wenigen Jahren noch um einen Ausbildungsplatz bangen musste, hat sich die Situation auf dem Markt inzwischen verändert. Unternehmen suchen händeringend geeignete Bewerber. Das hat wohl vielfältige Gründe.

Einer könnte sein, dass sich viele für ein Studium statt für eine Berufsausbildung entscheiden. Ein anderer wäre, dass es durch die Babyboomer-Generation, die jetzt die Rente ansteuert, viele freie Stellen gibt, die die Bewerber möglicherweise gar nicht abdecken können.

Das Entscheidende scheint aber zu sein, in Kontakt zu bleiben. Und das kann man mit Jugendlichen am besten in ihrer Sprache. Heißt: modern, jung, auf Social Media zum Beispiel. Das hat das Team von WiW in Angriff genommen. Es gibt Videos mit Azubis, die von ihrer Arbeit erzählen. Es gab die Schultour. Und es gibt jetzt den Ausbildungstag, der interaktiv sein soll und nach dem die Jugendlichen im Idealfall schon den richtigen Kontakt in der Tasche haben.