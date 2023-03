Finanzamt verlängert Frist

Statt Ende März endet diese nun erst am 2. Mai für das aktuelle Studien- sowie Ausbildungsjahr bei der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen. In diesem Jahr stehe eine Rekordzahl an Studiums- und Ausbildungsplätzen zur Verfügung, heißt es: 1637 junge Menschen sucht die Finanzverwaltung für den Start im September – für sie stehen 611 Ausbildungsplätze und 1026 Studienplätze zur Verfügung. Wer sich bis zum 2. Mai bewerben möchte, kann dies unter www.ausbildung-im-

finanzamt.de tun. Für das dreijährige Studium müssen Bewerber das Abitur oder die Fachhochschulreife mitbringen, für die Ausbildung die Fachoberschulreife oder einen gleichwertigen Bildungsabschluss. -fbu-