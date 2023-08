Fighter, der Held auf drei Beinen

Sabine Dinstühler hat ein Buch über ihren Hund geschrieben. Der hat sie bei einem Angriff gerettet.

Wermelskirchen. Ihre erste Lesung aus ihrem Buch „Fighter mit dem Bein zu wenig“ hat Sabine Dinstühler hinter sich. „Ich bin froh, dass das Publikum dieses Mal klein geblieben ist“, sagt sie gegenüber unserer Redaktion. „Seit dem Überfall auf mich, wo mich Fighter zum Glück verteidigt und frei gebissen hat, leide ich unter einem Posttraumatischen Belastungssyndrom.“

Fighter, ein finnischer Lapp- und Schäferhundmischling, kam als Welpe in die Familie. „Eigentlich wollten mein Mann und meine Mutter, die bei uns im Haus wohnt, keinen dritten Hund mehr“, sagt die Autorin. „Doch ich hatte mich bereits verliebt und anfangs auf den Fotos gar nicht mitbekommen, dass Fighter ein Bein zu wenig hatte.“

„Fighter ist sehr selbstbewusst und agil.“

Die Familie hatte schon zwei Hunde bei sich aufgenommen, die 14-jährige Melisa und den 11-jährigen Dee. „Dann haben wir noch unser Pferd Little Jo“, sagt Sabine Dinstühler, „und vier Katzen.“ Die Hühner, die sie lange gehalten haben, hätte sie inzwischen aufgegeben. Die seien bei einer Freundin auf einem großen Grundstück mit allerlei Getier untergebracht. „Als meine Mutter und mein Mann Fighter erst einmal gesehen hatten, war es aber auch um sie geschehen“, sagt Sabine Dinstühler. „Der Hund wird bei uns voll akzeptiert.“ Und seit 2018 ist er das neue Familienmitglied.

„Die Geschichten aus der Sicht von Fighter in seinen ersten Monaten habe ich angefangen zu schreiben, als er noch ein Welpe war“, erzählt die Autorin. „Und allen aus meiner Familie, denen ich das zu lesen gegeben hatte, sagten zu mir, das hast du so süß geschrieben, da musst du mehr draus machen.“ Gesagt getan. „Ich habe schließlich ganz viele Verlage angeschrieben“, erzählt Sabine Dinstühler. „Aber nur Angebote bekommen, wo ich 10.000 bis 15.000 Euro hätte investieren müssen, und das Geld habe ich nicht.“ Sie wollte ihren Plan schon fast dran geben, dann traf sie auf Ilka Baral, die als Lektorin arbeitet. „Sie hat sich des Buches angenommen, etwas gekürzt und umgeschrieben und ein Charity-Projekt daraus gemacht. Ohne ihre Hilfe wäre das Buch bis heute nicht erschienen.“

Inzwischen sind 72 Bücher verkauft, weitere Bücher hat Gabriele von Wahden in ihrer Buchhandlung noch vorrätig. „Das Leben mit dem dreibeinigen Fighter ist immer aufregend“, sagt Sabine Dinstühler. „Und seitdem ich überfallen wurde, weicht er mir nicht mehr von der Seite und will mich immer beschützen“, sagt sie. „Er ist sehr selbstbewusst und agil.“ Sie bereue keine Minute, seitdem sie ihn aufgenommen hat. „Wir machen jetzt sogar Agility“, sagt die ausgebildete Schlosserin und Pferdewirtin. „Fighter soll nicht springen, er läuft aber durch die Tunnel, um die Ecken und er geht kleine Rampen hoch.“

Zu seiner Hilfe hat die Familie einen Rollstuhl für Hunde angeschafft. „Wir haben ihn einmal hineingesetzt, da hat er sich auf der Straße vor dem DM-Markt hingeschmissen und fast wie ein Kleinkind geschrien wie am Spieß. Danach haben wir es sein lassen.“

Sabine Dinstühler lebt seit 1987 in Wermelskirchen. „Ich bin inzwischen eine eingefleischte Wermelskirchenerin geworden“, sagt sie. „Mir gefällt das Leben hier in unserem Haus mit dem großen Garten sehr gut.“ Sabine Dinstühler und ihr Mann haben zwei Kinder, Tochter Nadine, die 34 Jahre alt ist, und den 32-jährigen Sohn Timo. „Unser Pferd Little Jo kann im Moment nur von meiner Tochter geritten werden“, sagt sie. „Ich laboriere an meinem Knie herum.“

Jetzt freut sie sich erst einmal auf ein paar Tage Erholung. „Ich fahre mit einem Teil meiner Familie auf einen Campingplatz in Winterswijk, dort haben wir einen Wohnwagen auf einer Festparzelle stehen.“ Winterswijk liege im Gelderland, nicht weit von Coesfeld und Münster entfernt. „Der Campingplatz liegt direkt am See und bietet und jede Menge Erholung.“

Hintergrund

Buch: Das Buch „Fighter mit dem Bein zu wenig“ ist bei Books on Demand erschienen. Es ist ein Paperback-Buch mit 308 Seiten. Die Bestellnummer ist: ISBN-13: 9783757818876. Erschienen ist es am 1. Juli dieses Jahres.

Autorin: Es ist das erste Buch der Autorin, die Schlosserin und Pferdewirtin gelernt hat. Dinstühler ist frühverrentet, weil sie nach einem Überfall ein Posttraumatisches Belastungssyndrom hat. Fighter war ihr Retter.

Standpunkt von Susanne Koch: Ein Mutmacher

Standpunkt von Susanne Koch: Ein Mutmacher

Fighter, der finnische Lapp- und Schäferhundmischling, ist Sabine Dinstühlers Rettungshund. Er hat sie durch Beißen aus einer Notlage befreit, als sie überfallen wurde. Dass Sabine Dinstühler viele Geschichten aufgeschrieben hat, als Fighter noch ein Welpe war, hat damit aber gar nichts zu tun. Der Mischlingshund fasziniert sie, weil er auf seinen nur drei Beinen wie ein Vierbeiner daher tollt. Ihre Kinder, ihre Mutter, ihr Mann kamen alle in den Genuss, die Geschichten über den Welpen zu hören, und sie befanden sie für so gut, dass sie ihr rieten, das Buch doch zu veröffentlichen.

Am Ende ist dies gelungen, als Dinstühler die Lektorin Ilka Baral kennenlernte und diese ihr geholfen hat, aus den Geschichten ein Buch zu machen. Ich wünsche Sabine Dinstühler eine gute Lese-Gemeinde. Ein Teil des Geldes wird in den Tierschutz gesteckt. Fighter ist ein Hund, der Mut macht, sich auch eines behinderten Tiers anzunehmen.