Feuerwehrleute erhalten Ehren-Medaillen für ihren Flut-Einsatz

Einsatz

+ © Doro Siewert Feuerwehrleute erhalten Ehren-Medaillen. © Doro Siewert

Es waren 48 Stunden an diesem 14. Juli 2021, in denen 110 Einsatzkräfte der Feuerwehr insgesamt 161 Einsätze in allen Stadtteilen abgearbeitet haben.