Feuerwehr warnt vor Waldbränden

Es herrscht Alarmstufe vier von fünf – ein Funke reicht oft aus für einen Brand.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Es klingt ungemütlich. Und das kann es auch unter Umständen werden. Alarmstufe vier von fünf: Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit vor einer erhöhten Waldbrandgefahr noch bis Anfang dieser Woche.

Die Feuerwehr Wermelskirchen sei mit Blick auf den Waldbrandgefahrenindex und den Graslandfeuerindex in erhöhter Alarmbereitschaft, informiert die städtische Feuerwehr. „Wegen der Trockenheit und der derzeitigen hohen Temperaturen erreichen wir Stufe vier von fünf möglichen Gefahren-Stufen“, stellt Ingo Mueller, der stellvertretende Feuerwehrchef in Wermelskirchen, fest.

Wie Mueller erläutert, werden „90 Prozent der Waldbrände durch das nicht umsichtige und teils rücksichtslose Verhalten der Menschen ausgelöst“.

Beispielsweise durch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen oder Trinkflaschen, die in der Sonne wie Brenngläser wirken, oder falsch geparkte Autos, die auf trockenem Gras leicht einen Brand auslösen können.

Umsichtig sein bei Spaziergängen in der Natur

Dringender Appell der Feuerwehr ist deshalb, in den kommenden Tagen äußerst umsichtig bei Spaziergängen in der Natur zu sein. Wichtig: „Die Zufahrten in die Wälder müssen frei bleiben, damit wir im Ernstfall eine Chance haben, mit den Löschfahrzeugen durchzukommen, um das Feuer zu löschen“, erklärt Ingo Mueller und sagt: „Beim kleinsten Verdacht auf einen Brand sofort die 112 anrufen. Bei dieser Trockenheit breitet sich ein Feuer rasend schnell aus, da zählt jede Minute.“ Wer ein Feuer meldet, sollte sich unbedingt den Standort merken, um die Feuerwehr zügig an die richtige Stelle lotsen zu können. Es hilft der Leitstelle bereits, wenn die Richtung angegeben wird, von welchem Parkplatz aus das Feuer erreicht werden kann.

Vor allem in den kommenden Tagen, an denen noch Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius erwartet werden, bittet die Wermelskirchener Feuerwehr um Vor- und Umsicht. „Wald und Flur sind so trocken, dass bereits ein Funke Feuer ausreicht, damit ganze Flächen Feuer fangen können“, warnt der Feuerwehr-Vize und appelliert: „Im Verdachtsfall sofort die Nummer 112 anrufen und um Hilfe bitte .“