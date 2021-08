Feuerwehr: Stadt weiht Container ein

Neue Räume

Die Beigeordneten Thomas Marner (l.) und Stefan Görnert (M.) sowie Bürgermeister Rainer Bleek schnitten das Band zur Eröffnung des modernen Anbaus symbolisch durch.

15 neue Mitarbeiter sind bei der Feuerwehr im Rettungsdienst aktiv. Neue Räume sind gerade fertig.

Es riecht noch nach frischer Farbe am Anbau der Feuerwache. Alles ist weiß gestrichen und mit Holzpaneelen ausgelegt. Ein schicker Neubau, würde wohl jeder sagen. Dass es sich dabei um eine Container-Bauweise handelt, vermutet der Laie nicht.

Das Wichtigste: Der moderne Anbau der Feuerwache Vorm Eickerberg beherbergt 15 neue Mitarbeiter der Feuerwehr, die künftig im Rettungsdienst eingesetzt werden. Sie haben dort Schlafräume, Büros, Umkleiden und Sanitäranlagen zur Verfügung. „Eine Analyse des Brandschutzbedarfsplans hat gezeigt, dass wir zu wenig Kräfte am Einsatzort hatten“, berichtete Bürgermeister Rainer Bleek gestern vor Ort. Das heißt: Wenn im Brandfall sechs Leute am Einsatzort waren, hielten sie zwar die vorgegebene Hilfsfrist ein, waren also rechtzeitig vor Ort. „Wenn aber zu wenig Leute eingesetzt werden, ist die Hilfsfrist trotzdem nicht erfüllt“, erklärte Feuerwehrchef Holger Stubenrauch dazu.

Im Rettungsdienst eingesetzte Kräfte wechseln in den Brandschutz

Die bisher im Rettungsdienst eingesetzten Feuerwehrleute wechseln in den Brandschutz, für den Rettungsdienst wurden zusätzliche Kräfte eingestellt. Und die haben jetzt neue Räume. „Wir sind mit der Fertigstellung der Container voll im Zeitrahmen gebleiben“, freute sich der Technische Dezernent Thomas Marner. Es hatte immer geheißen, dass die Container bis Ende des Jahres stehen. „Zwischenzeitlich habe ich daran gezweifelt, dass das wirklich funktioniert“, gab Rainer Bleek schmunzelnd zu.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel © Roland Keusch

Und nicht nur der Zeitrahmen passte. Die Verwaltung konnte sogar noch Geld sparen: Während der Rat für den Anbau eine Summe von 950 000 Euro genehmigt hatte, blieben die Kosten letztlich bei 800 000 Euro. Marner: „Wir hatten die Chance, ein Unternehmen zu gewinnen, das die Maßnahme als Musterobjekt geplant hat, ein sogenanntes Nebenangebot. Das war rechtlich einwandfrei und für uns ein Glücksgriff.“

Projektleiter Dino Künster, der zur Einweihung durch die Räume führte, betonte, dass die letzten Arbeiter erst am Donnerstagmorgen den Bau verlassen hatten. Alles ist also taufrisch. Die Außenwände sind grau, mit roten Aufdrucken und teilweise der Aufschrift „112“ versehen. Sukzessive sollen jetzt die Mitarbeiter ins Gebäude einziehen. Sie haben künftig Einzel-Schlafräume zur Verfügung. „Das war bei der Bauweise des alten Gebäudes, das vor 30 Jahren erstellt wurde, nicht der Fall“, erklärte Künster. Das Problem bisher: Inzwischen gibt es viele Frauen im Rettungsdienst. Die Möglichkeit der räumlichen Trennung gab es bislang nicht.

Ein Teil des Brandschutzbedarfsplans ist mit der Neueinstellung der Mitarbeiter und dem Containerbau nun erledigt. Es fehlt aber noch etwas. „Wir lassen gerade eine Analyse für den neuen Brandschutzbedarfsplan erstellen“, erklärte Bürgermeister Rainer Bleek. Seine Kurzfassung: Es wird sich einiges ändern. „Im alten Plan ist das gesamte Stadtgebiet als Risikogebiet für Brände ausgewiesen“, nannte er ein Beispiel. „Inzwischen ist aber im Plan festgelegt, dass beispielsweise der Innenstadtbereich ein höheres Risiko trägt als Stadtrandgebiete.“

Nächstes großes Projekt wird das Gerätehaus in Dabringhausen sein. „Wir werden dort aber frühestens im Frühjahr 2020 zu einer Ausschreibung kommen“, blieb Thomas Marner in seiner Einschätzung realistisch. „Das heißt, Baubeginn könnte auch erst im Jahr 2020 sein. Mit einer Fertigstellung rechnen wir entsprechend später.“