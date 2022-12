Feuerwehr rückt nach Tente aus

Einsatz

+ © Feuerwehr Am späten Abend brannte es in Tente. © Feuerwehr

Zu einem Brand ist die Feuerwehr am Donnerstagabend, 22. Dezember, um 22.30 Uhr nach Tente alarmiert worden.

Wie die Verwaltung am Freitag mitteilt, kam es in einem Zweifamilienhaus zu einem Feuer im Keller. Da nicht sicher war, ob sich alle Personen aus dem Haus bereits in Sicherheit bringen konnten, wurde die Feuerwehr von der Leitstelle mit dem Zusatz „Menschenleben in Gefahr“ alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte eine Person vor dem Haus angetroffen werden. Eine weitere Person konnte durch den ersten Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz aus dem Haus gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Die Wehrleute löschten das Feuer zügig mit einem C-Rohr. Vorhandene Rauchmelder hätten Schlimmeres verhindert. Die anschließend eingeleiteten Lüftungsmaßnahmen zeigten ebenfalls rasch Erfolg. Somit konnten nach etwa einer Stunde die ersten Kräfte wieder abrücken. -acs-