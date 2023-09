Feuerwehr rückt aus wegen Chlorgas-Alarm am Quellenbad

Wermelskirchen

+ © Feuerwehr Wermelskirchen wermelskirchen.jpg © Feuerwehr Wermelskirchen

Großeinsatz am Freitagabend - gesamte Alarmierungskette in Gang gesetzt. Was das für die Öffnungszeiten am Wochenende und am Montag bedeutet.

Wermelskirchen. Zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr Wermelskirchen hat eine Chlorgas-Warnung am Quellenbad gesorgt. Am Freitagabend hatte eine Mitarbeiterin die Leitstelle der Feuerwehr alarmiert, die vom Aufleuchten einer Warnanlage berichtete, die vor Chlorgas warnt.

Dementsprechend war von einem Chlorgas-Austritt innerhalb des Gebäudes auszugehen, alle Sicherheitsmaßen wurden in Gang gesetzt..

Wie für solche Fälle vorgesehen, wurde die gesamte Rettungskette in Gang gesetzt: Zahlreiche Kräfte rückten aus, darunter eine Mess-Einheit und ein so genannter Dekontaminationszug der Feuerwehr Overath und der Feuerwehr Odenthal.

Zwei Mitarbeiterinnen des Quellenbades waren bereits ins Freie gegangen, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte sperrten das Areal ab. Drei Messungen am Lager der Chlorgasflaschen fielen alle negativ aus. Bevor zwei Trupps in speziellen Chemikalienschutzanzügen ins Innere gehen konnten, wurde draußen eine Not-Dekontaminationseinrichtung errichtet und die weiteren anrückenden Kräfte eingewiesen.

Ein Trupp ging ins Bad, um insgesamt vier Messungen im Technikraum vorzunehmen. Alle Ergebnisse lagen unter dem Grenzwerk. „Somit konnte ein Chlorgasaustritt ausgeschlossen werden und der Einsatz wurde zurückgebaut“, berichtet die Feuerwehr Wermelskirchen.

Im Einsatz waren diese Einheiten:

Hauptamtliche Wache

LZ1 (Löschzug Stadt)

LZ2( Tente, Unterstraße)

LZ3 (Eilringhausen, Dhünn, Halzenberg)

A- Dienst

B- Dienst

GWG

Rettungsdienst Wermelskirchen

Fachberater ABC

Dekon- Einheit RBK

Messeinheit RBK

Polizei RBK

Folgen des Zwischenfalls für den Badebetrieb

Aufgrund des Zwischenfalls bleibt das Quellenbad am Samstag, 9.September, geschlossen. Am Sonntag, 10. September, ist das Bad planmäßig eh nicht geöffnet. Am Montag, 11. September, fällt das Schulschwimmen am Vormittag aus.

