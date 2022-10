Feuerwehr löscht Brand am Heisterbusch

Wermelskirchen. Wie die Stadt am Montag mitteilt, kam es am späten Sonntagabend zu einem Brand am Gemeindehaus Heisterbusch. Ein Anwohner in Langenbusch hätte gegen 23 Uhr einen Brand des Gemeindehauses mit anliegendem Kindergarten gemeldet. Umgehend habe die Leitstelle die Hauptamtliche Wache sowie zwei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Das Feuer brannte indes glücklicherweise nicht im Gebäude, sondern vor dem Haupteingang der Gemeinde.