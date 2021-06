Feuerwehr: Container ersetzen Räume

Gerätehaus

Die Gerätehäuser sind allesamt veraltet. Beigeordneter Stefan Görnert weiß um die Brisanz des Themas.

Von Anja Carolina Siebel

Die Brisanz hat Stefan Görnert schon im Sommer erkannt. Kurz nach seiner Wahl als Erster Beigeordneter der Stadt Wermelskirchen war er bereits eingeladen am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Eipringhausen. „Ich sah, dass es recht veraltet war, war aus meiner ehemaligen Wirkungsstätte in Brandenburg andere Gerätehäuser gewöhnt“, erinnert sich Görnert. Umso erleichterter stimmt es ihn, dass zumindest die Planung für das neue, moderne Gerätehaus, das die freiwilligen Wehren Kreckersweg und Dabringhausen endgültig einen soll, voranschreitet. „Wir stehen im engen Kontakt mit dem Architektenbüro und haben auch ein erstes Konzept erarbeitet“, sagt er. Ermittelt werden müsse zum Beispiel der genaue Flächenbedarf. Auch bei den Umkleiden gebe es veränderte Gegebenheiten: „Wir haben inzwischen ja auch Frauen bei der Feuerwehr“, berichtet Stefan Görnert. Fest stehe aber auch noch nicht, ob das gewünschte Grundstück wie geplant tatsächlich in den Besitz der Stadt übergehen könne.

Einen genauen Zeitstrahl kann Görnert zudem nicht nennen. „Würde ich jetzt Zeitangaben machen, würde man mich später darauf festlegen“, sagt er. „Ich weiß wirklich nichts Genaues.“ Bewusst sei ihm indes, wie drängend das Thema sei. Und das gelte nicht nur für Dabringhausen, sondern für alle Gerätehäuser. Geplant sei deshalb, das neue Gebäude in Modulbauweise zu errichten. „Das könnte dann eine Art Blaupause für eventuell entstehende andere neue Gerätehäuser sein“, stellt sich Görnert vor.

Das Thema „veraltete Gerätehäuser“ ist kein neues. Bereits im Jahr 2013 verabschiedeten Stadt und Kommunalpolitik den Brandschutzbedarfsplan. Darin wird eindeutig auf die Mängel – in allen Gerätehäusern auf Wermelskirchener Stadtgebiet, einschließlich der Hauptwache Vorm Eickerberg – hingewiesen.

Für Dabringhausen stellte der Gutachter unter anderem fest, dass es keine Umkleidemöglichkeiten gibt. Die Wehrleute mussten sich im Stress des Einsatzes in der Wagenhalle umziehen – wo oft die Fahrzeuge schon für den Einsatz warmliefen. Ein hohes Risiko für die Helfer. Parkplätze für die Ehrenamtler gibt es an der Altenberger Straße zudem immer noch nicht. Beim Einsatz parken sie kreuz und quer. Teils auf der Wiese vor dem Gerätehaus, teils an der Straße. „Das erhöht die Unfallgefahr und verärgert manche Nachbarn“, hieß es schon bei einem Gespräch im Jahr 2016.

Seitdem hat sich einiges getan. Die Idee einer zuerst angedachten zweiten hauptamtlichen Wache ist vom Tisch, beschlossen wurde lediglich ein neues Gerätehaus für Dabringhausen. Das Gerätehaus in Kreckersweg wurde seiner Funktion enthoben, beherbergt jetzt nur noch Fahrzeuge. „Das sind aber keine Löschfahrzeuge, die für Einsätze benötigt werden“, hatte der Bürgermeister schon vor Monaten betont.

Von elf Wehrleuten in Kreckersweg wechselten vier

Von einst elf Wehrleuten aus Kreckersweg wechselten vier zur Löschgruppe Altenberger Straße. Reibungslos. „Über den Zulauf an Freiwilligen in Dabringhausen können wir nicht meckern“, sagt Görnert. Insgesamt seien es rund 180 Freiwillige, die die Feuerwehr Wermelskirchen unterstützen.

Personalnot bestehe zumindest bei der Freiwilligen Feuerwehr Wermelskirchen derzeit nicht. Wohl aber Bedarf an qualitativ brauchbarer Fläche. „Wir müssen aktiv werden und uns jetzt ertüchtigen“, unterstreicht Stefan Görnert. Eine Prioritätenliste werde derzeit erstellt. In der Ratssitzung im März soll das Thema noch einmal auf die Tagesordnung.