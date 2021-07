Fettexplosion sorgt für Erstaunen

Freiwillige Feuerwehr Wermelskirchen

+ © Jürgen Moll „Wasser marsch!“ hieß es am Sonntag auf dem Gelände der Rettungs- und Feuerwache. © Jürgen Moll

Freiwillige Feuerwehr Wermelskirchen feiert erstmals Tag der offenen Tür parallel zum Stadtfest.

Von Frederik Oehl

Zunächst lodert nur eine unscheinbare, kleine Flamme in dem zuvor mit einem Brenner erhitzten Topf. Dann jedoch wird von oben Wasser in das Behältnis eingelassen – und sofort entsteht, begleitet von lautem Zischen, eine meterhohe, grelle Stichflamme. Was passiert, wenn Wasser auf entflammtes Fett trifft, konnte man am Sonntag live und unter kontrollierten Bedingungen erleben – beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Wermelskirchen.

Den Zuschauern, welche auch hinter dem Sicherheitsband noch deutlich die Hitze der Explosion spüren konnten, wurde damit auf eindrucksvolle Weise klar gemacht, dass man besser nicht versuchen sollte, brennendes Fett mit Wasser zu löschen. Einmal im Jahr öffnet der Löschzug 1 der Wermelskirchener Feuerwehr die Türen der Feuer- und Rettungswache für alle interessierten Gäste.

Freiwillige Feuerwehr sucht weiter Quereinsteiger

Nicht nur spannende Versuche, sondern auch eine Vielzahl ausgestellter Einsatzfahrzeuge warteten auf neugierige Besucher – und nebenbei war natürlich für Speisen und Getränke gesorgt. „Das Fest wurde komplett ehrenamtlich auf die Beine gestellt“, sagte Stephan Meier, der eine der beiden Gruppen des Löschzuges leitet. „In diesem Jahr haben wir den Tag der offenen Tür erstmals auf den Tag des Stadtfestes gelegt, um noch mehr Menschen zu erreichen“, merkte Meier an. Die Löschzüge der Stadt gehören der Freiwilligen Feuerwehr an – und werden von Ehrenamtlichen besetzt. Vor allem Familien mit Kindern wurde am Sonntag einiges geboten: So sorgten begehbare Einsatzfahrzeuge für Staunen.

Ziel des Tages sei natürlich auch, Menschen für die Mitarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr zu begeistern. Insgesamt zeigte sich Stephan Meier mit der Entwicklung der Mitgliederzahlen zufrieden.