„Das Fest“ lockt Tausende in die Stadt

Schon seit fast 20 Jahren gehört die Veranstaltung zu den Höhepunkten im Terminkalender.

Von Sven Schlickowey

Der junge Mann, der auf der Telegrafenstraße sein Fenster-Reinigungssystem anpries, gab sich wirklich jede Mühe. „Dieses Tuch schenke ich Ihnen“, sprach er die ältere Dame direkt an. „Für nur zehn Sekunden zuhören.“ Glück hatte er nicht. „An so einem Tag denke ich doch nicht ans Putzen“, bekam er zur Antwort – die Dame schlenderte gelassen weiter.

Pech für den Fenster-Reinigungssystem-Verkäufer, Glück für alle anderen: Es war wirklich kein Tag, um ans Putzen zu denken, dazu war das Wetter bei „Das Fest“ einfach zu gut. Und die Stimmung der Besucher auch. Seit bald 20 Jahren gehört die Veranstaltung zu den Höhepunkten im Wermelskirchener Terminkalender.

Die Verantwortlichen, Vereine, Institutionen und Händler haben sich einiges einfallen lassen. Pfeile werfen bei der AOK, Luftballons bei der DLRG. Vor der Apotheke gab es Cocktails, der Erlös geht an die Tafel. Was auch für die kölsche Limonade gilt, die es beim Schuhhaus Schnütgen zu kaufen gab. Schätzspiele, Vorführungen, Mitmach-Aktionen – und auch der WGA war mit einem Stand vertreten.

„,Das Fest‘ ist für uns enorm wichtig.“

Jörg Michels

Angesichts des Wetters entwickelte sich der Stand der BEW ganz am Anfang der Telegrafenstraße zum Geheimtipp, denn neben Brat- und Currywürsten gab es dort kostenlos Trinkwasser. Das THW hatte einen überdimensionalen „heißen Draht“ mitgebracht und machte zusammen mit den Standnachbarn vom Roten Kreuz und der DLRG den hinteren Teil der Telegrafenstraße zum vermutlich sichersten Ort in ganz Wermelskirchen. Dank des „kostenlosen Testessens“ am Stand des BARF-Shops „Pfotenbar“ kamen auch Vierbeiner nicht zu kurz.

Großer Andrang herrschte beim kleinen Stand der Baumpflege Rheinwald. Das Unternehmen aus Dabringhausen hatte 20 Äste mitgebracht und daraus ein Quiz gemacht: Wer erkennt an den Blättern die jeweilige Art? Was eigentlich für Kinder gedacht war, bereitete auch Erwachsenen jede Menge Spaß. „Uns geht es ja nicht darum, die Leute vorzuführen“, sagt Inhaber Frank Rheinwald. „Wir wollen ihnen ein bisschen was über Bäume beibringen.“ Bedarf gibt es offenbar genug: „Gerade war ein Paar da, die haben bis auf eine Art alle erkannt“, berichtet Mitarbeiter Alex Albus. Die meisten allerdings würden maximal die Hälfte wissen.

Für die Einzelhändler der Stadt gilt „Das Fest“ als einer der wichtigsten Termine. Sagt auch Jörg Michels, der mit drei seiner vier Geschäfte daran teilnahm – und der es nicht fassen konnte, dass nicht alle Kollegen mitgemacht haben. „,Das Fest‘ ist für uns enorm wichtig“, sagt er. Zumindest lang- bis mittelfristig. Betrachte man so einen Tag isoliert, ergebe das alles kaum Sinn, sagt Michels: „Eine Woche vorher kauft keiner was, eine Woche nachher auch nicht, dann hat man die doppelten Personalkosten und gibt noch 20 Prozent Nachlass.“ Trotzdem wolle er „Das Fest“ nicht missen. „Wir lernen hier die überregionalen Kunden kennen, die sonst nie nach Wermelskirchen gekommen wären.“

Bis zum frühen Nachmittag hatte Michels sich schon mit Besuchern aus Remscheid, Wipperfürth und dem sauerländischen Attendorn unterhalten. „Die kommen dann später wieder und kaufen hier ein.“ So ähnlich sieht das auch Marc Nitsch, Nutzfahrzeugverkäufer der Firma Messink, der mit drei Varianten des VW-Busses zur Eich gekommen war. Zumal man an so einem Tag ja auch viel lieber an Urlaub und Camping denkt. Und nicht ans Putzen.