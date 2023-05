Feierabendmarkt kommt super an

Der Neustart der beliebten Reihe fand am Donnerstagabend in Wermelskirchen statt.

Von Peter Klohs

Wermelskirchen. Der Feierabendmarkt ist wieder da. Die Saison für dieses beliebte Angebot wurde am Donnerstagabend in Wermelskirchen eröffnet. André Frowein, 1. Vorsitzender von „Wir in Wermelskirchen Marketing (WiW)“ freute sich in seiner kurzen Ansprache über die bereits am frühen Abend sehr zahlreichen Besucher auf der Telegrafenstraße.

Und dass das Wetter mit Sonnenschein und beinahe 20 Grad im Schatten mitspielte, war natürlich ein weiterer Pluspunkt für die mehrstündige Veranstaltung. Wie Jasmin Riemann, WiW-Geschäftsführerin mitteilte, sei es dank der Fördermittel von „Leader Bergisches Wasserland“ möglich geworden, die Anschaffung von Überdachungen, Zelten und Bierzeltgarnituren zu 90 Prozent zu finanzieren. Dieses Inventar wandere nun wöchentlich jeweils donnerstags zu den anderen Veranstaltern des Feierabendmarktes in Burscheid, Hückeswagen und Wipperfürth. Auch ist die Geschäftsführerin überzeugt, dass sich der Trend von zunehmender Anzahl an Ständen, der im ersten Jahr des Feierabendmarktes zu verzeichnen war, fortsetzen wird.

Auf etwas mehr als 100 Metern zwischen der Bushaltestelle am Rathaus bis zu Quick-Schuh hatten sich zahlreiche Anbieter eingefunden, um eine interessante Mischung aus typischen Wochenmarktartikeln und einem kulinarischen Angebot zu kreieren. Dazu spielte die Wermelskirchener Coverband Bratsche zumeist temperamentvolle Songs und sorgte ihrerseits für gute Laune. Direkt vor der Passage zum Rathaus stand das Tuktuk, eine Art Autorischka, der privaten Kaffeerösterei Teufel. „Das Tuktuk ist neu“, sagt Andreas Deus, „und kann gemietet werden.“ Nicht nur Kaffee ist im Angebot, sondern auch Verfeinerungen des Getränkes in eher ungewöhnlichen Arten. Dies wird auch von den Besuchern des Marktes getestet.

+ Die Band „Bratsche“ sorgte für musikalische Untermalung. © Doro Siewert

Als „Stammgast“ des Feierabendmarktes kann man „Radi’s Wild“ bezeichnen, wo man unter anderen Spezialitäten Wildleberkäse, Wildschweinburger oder Hirschbratwurst bekommen kann. Schräg gegenüber offeriert die „Portuguese Fusion Kitchen“ ihr Angebot an portugisischen Speisen rund um Bifanas und andere Snacks.

Cocktails und Backfisch für den Gaumen

Die Schmuckparty aus Köln ist ebenfalls vor Ort, auch Lego hat einen eigenen Stand aufgebaut, auf dem weithin sichtbar ein Karton thront, auf dem eine Vespa 125 zu sehen ist und die zusammengebaut werden kann. Beim größeren Stand des Reit- und Fahrvereins Dhünn gibt es Cocktails für Durstige und Crepes für Hungrige. Dazwischen kommen Gäste bei Ankes Basteloase, der Tanzschule Mavius und Streat-Burger (mit eat im Namen) ins Gespräch. Kosmetik Ruthenberg hat edles Getränk vorbereitet. Es gibt Grauburgunder und Chardonnay.

Auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig sind manche Preise, wie einige der Besucher meinen. Bei „Fish & Chips“ kostet eine Bratwurst mit Pommes 7 Euro, der Backfisch mit Pommes 12 Euro. Ein „normaler“ Hamburger oder Cheesburger ist bei Streat-Burger für 10 Euro zu erhalten. Wer es preisgünstiger und trotzdem lecker haben möchte kann für 5 Euro türkische Frikadellen im Brot erwerben.

Manche finden die Preise zu hoch

„Alles ist teurer geworden“, findet Marktbesucher Gerdt Spange. „Und wenn ich das weiß, dann richte ich mich darauf ein. Auf meinen Backfisch verzichte ich nicht, und wenn er 20 Euro kostet.“

Eine gänzlich andere Meinung gibt es auch zu hören. Familie Friedrich, die Eltern Holger und Lara sowie zwei Kinder, finden die Preise für die angebotenen Speisen zu hoch. „Etwas höher als gewohnt wäre ja okay“, sagen sie. „Aber zwölf Euro für einen Backfisch mit Pommes ist schon…“ Kleine Pause. Er sagt dann „extrem“.

+ Feiern und ein bisschen tanzen – das gehört doch dazu beim Feierabendmarkt. © Doro Siewert

Der guten Laune auf dem Feierabendmarkt tat das jedoch keinen Abbruch. Auch die Restaurationsbetriebe am Rande des Feierabendmarktes waren voller Gäste, die erst sukzessive gingen, als die Sonne nicht mehr in die Telegrafenstraße schien und es im Schatten doch noch etwas kühler geworden war. Der nächste Wermelskirchener Feierabendmarkt findet dann am 29. Juni wieder auf der Telegrafenstraße statt.

Hintergrund

Die Premiere des Feierabendmarktes 2023 fand am Donnerstagabend statt. Kommende Woche wird der Markt am 1. Juni in Hückeswagen stattfinden. Am 8. Juni ist Fronleichnam, an dem kein Feierabendmarkt durchgeführt wird. Am 15. Juni ist Wipperfürth an der Reihe, am 22. Juni schließt sich der Kreis in Burscheid. Für Wermelskirchen sind die Termine 29. Juni, 27. Juli, 24. August sowie der 21. September vorgesehen. Der letzte Feierabendmarkt wird 2023 am 28. September in Hückeswagen angeboten.