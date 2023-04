Feierabendmarkt: Es fehlen Stände

Schmuck, Kosmetik, Gewürze oder Marmelade – die Veranstalter suchen dringend Betreiber.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelsirchen. Die Vorfreude ist groß bei den Initiatoren des Bergischen Feierabendmarktes. Stehen sie doch schon in den Startlöchern für die neue Saison. Am 25. Mai soll der erste Feierabendmarkt auf der Telegrafenstraße in Wermelskirchen wieder stattfinden; dann geht es weiter in Hückeswagen (1. Juni), Wipperfürth (15. Juni) und Burscheid (22. Juni).

Diesmal mischt sich unter die Vorfreude indes ein Wermutstropfen. Jasmin Riemann: „Uns fehlen noch viele Standbetreiber.“

Während die Veranstalter im Food-Bereich schon Interessenten ablehnen mussten, gäbe es noch zu wenige, die eben kein Essen anbieten würden. Zum Beispiel Schmuckhändler, Imker, Anbieter von Gartendekoration über Reinigungsputzmittel bis hin zu Textilien. „Die breite Vielfalt hatten wir ja in den vergangenen Jahren“, sagt Riemann. Gerne können sich auch noch Verkäufer von Gemüse, Blumen, Käse und so weiter melden, denn auch da sei erfahrungsgemäß die Nachfrage bei den Marktbesuchern in allen vier teilnehmenden Städten groß.

Trotz coronabedingter Einschränkungen, die es zum Start des Marktes noch gegeben hatte, hat sich der Feierabendmarkt in Wermelskirchen, Hückeswagen, Wipperfürth und Burscheid schon im ersten Jahr 2021 einen Namen gemacht und von Mal zu Mal an Frequenz gewonnen. „Anfangs gab es hier und da Kritik, weil die Interessenten ein Angebot wie auf dem Wochenmarkt erwartet haben“, hatte Monika Zöller vom Stadtmarketing Hückeswagen voriges Jahr noch erinnert. Der Feierabendmarkt sei aber absolut keine Konkurrenzveranstaltung zu den Wochenmärkten, es gehe dort mehr um Begegnung und um das gemeinsame zwanglose Verweilen und Genießen.

Von Mai bis September findet der „Bergische Feierabendmarkt“ interkommunal im wöchentlichen Wechsel statt. Es soll eine Mischung aus Wochenmarkt und Foodtruck-Event sein, aber auch Unterhaltung bieten.

„Dank der Fördermittel von ,Leader Bergisches Wasserland' wurde die Anschaffung der gemeinsam zu nutzenden Überdachungen, Zelte und Bierzeltgarnituren zu 90 Prozent gefördert“, erinnert Jasmin Riemann. Dieses Inventar wandere wöchentlich donnerstags zum jeweiligen Veranstalter, damit die Besucher von 17 bis 21 Uhr ihren Feierabend bei Musik rundherum genießen können.

Die Anzahl der Stände wuchs im Auftaktjahr stetig. Und auch 2022 hatten die Initiatoren keine Schwierigkeiten, genug Beschicker für die Feierabendmärkte zu finden. „Dieses Jahr ist es vergleichsweise mau“, sagt Jasmin Riemann. Erst unter zehn Standbetreiber hätten sich angemeldet, darunter eben die meisten mit Essensständen. Erfreulicherweise hätten sich für Wermelskirchen bereits beschicker mit Reinigungsmitteln und Heil-Schmuck sowie Kosmetik gemeldet – mehr aber auch nicht. „Wir wissen beim besten Willen nicht, woran das liegt, dass wir dieses Jahr solche Schwierigkeiten haben“, ist die Veranstalterin von WiW ratlos. In Wipperfürth etwa hätten sich erst so wenig Interessenten gefunden, dass noch nicht feststehen würde, ob der Markt dort am 15. Juni überhaupt stattfinden könnte.

Jasmin Riemann wirbt noch einmal zur Teilnahme: „Die Standmiete ist mit fünf Euro netto pro Frontmeter recht günstig, die Atmosphäre ist toll – wir hoffen wirklich, dass sich noch ausreichend Leute melden, und zwar natürlich für alle vier teilnehmenden Städte.“

Voriges Jahr waren alle sehr zufrieden

Die Standbetreiber des Wochenmarktes an der Telegrafenstraße, die freitags regulär ihre Stände dort aufbauen, seien nicht bereit, auch noch donnerstags vorbeizuschauen. Das würde auch ihr Sortiment nicht hergeben, hatten sie bereits zuvor erklärt.

Noch Ende vorigen Jahres hatten indes viele jener Teilnehmer, die in den Vorjahren dabei waren, ihre Teilnahme am Feierabendmarkt auch 2023 zugesagt. Auch in den übrigen teilnehmenden Städten herrsche Einigkeit, dass es den Feierabendmarkt weiter geben soll, hieß es im Herbst. Hier und da wollten die Initiatoren noch etwas am Konzept verändern. Aber im Großen und Ganzen waren alle zufrieden. „Ich hoffe, sie melden sich noch“, sagt Riemann.

Kontakt

Anmeldungen nimmt für alle vier Städte das WiW-Team in Wermelskirchen weiterhin gerne entgegen: Erreichbar ist es unter der Mailadresse info@wiw-marketing.de oder telefonisch unter Tel. (0 21 96) 8 84 03 33. Allerdings sollten sich keine Betreiber von reinen Food-Ständen mehr melden.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Fasst euch ein Herz

Das wäre ja nun wirklich zu schade. Wenn nun wegen zu wenig Marktbetreibern der beliebte Feierabendmarkt nur noch in abgespeckter Form oder sogar gar nicht mehr stattfinden könnte. Wie Jasmin Riemann vom Stadtmarketingverein WiW berichtet, steht die Veranstaltung zumindest in Wipperfürth sogar wegen zu geringer Anmeldungen von Standbetreibern auf der Kippe.

Wenn man sich anschaut, was für eine Erfolgsgeschichte der Bergische Feierabendmarkt in vier benachbarten Städten in den vergangenen zwei Jahren hingelegt hat und wie beliebt er bei den Besuchern war – da wäre es sehr schade, wenn diese Ära vorzeitig enden würde. Also fasst euch ein Herz, liebe Marktbeschicker, liebe Vereine und Kitas oder Schulen. Alle Arten von bereichernden Produkten sind erwünscht. Und immerhin spült eine Teilnahme nicht nur Geld in die Kassen, sondern bringt auch viel Spaß für alle Beteiligten. Es lohnt sich also.