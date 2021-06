Das Familiäre macht den „Zoch“ unschlagbar

Karneval

+ © Michael Sieber/Archiv Elke Fröhlingsdorf hat als Organisatorin schon etwa die Hälfte der üblichen 25 Anmeldungen für den Dabringhauser Rosenmontagszug beisammen. Sie und die Mitglieder des Festausschusses freuen sich auf die jecken Tage. © Michael Sieber/Archiv

GESPRÄCH Elke Fröhlingsdorf organisiert den Rosenmontagszug in Dabringhausen. Das Team setzt auf Bewährtes.

Von Anja Carolina Siebel

Frau Fröhlingsdorf, sind Sie schon in Karnevalsstimmung?

Elke Fröhlingsdorf: Ja, klar. Wir vom Festausschuss freuen uns alle auf die Hoch-Zeit der Session. Da steht natürlich der Rosenmontagszug weit vorn, aber auch die großen Veranstaltungen. Es beginnt mit dem Kinderkarneval, dann folgen die Altweiberparty und das „Wir unter uns“ am Karnevalssamstag. Es wird eine tolle Zeit; natürlich ist die Vorfreude groß.

Und Ihre Freude über die wiedergewonnene Mehrzweckhalle drücken Sie ja sogar im diesjährigen Sessions-Motto aus...

Fröhlingsdorf: (lacht) Ja, das Motto ist so lang, das muss ich fast ablesen: „Joa mei doa legst di nieda, mir han de Hall wieda“. Es drückt einerseits natürlich aus, dass wir froh sind, wieder in der Mehrzweckhalle feiern zu können. Wir haben das gut gemeistert, als voriges Jahr noch Flüchtlinge dort untergebracht waren. Aber die Mehrzweckhalle ist eben doch eher unsere Heimat. Zum anderen hat das aktuelle Dreigestirn eine Affinität zu Bayern. Da passte das Motto eben gut.

Hat der Festausschuss durch die veränderte Sessions-Gestaltung voriges Jahr Defizite erwirtschaftet?

Fröhlingsdorf: Nein, es hielt sich noch im Rahmen. Allerdings haben wir natürlich nicht die Einnahmen erzielt, die wir sonst verzeichnen. Das Bürgerzentrum ist wesentlich kleiner als die Dabringhauser Mehrzweckhalle. Deshalb haben wir zwei Veranstaltungen „Wir unter uns“ angeboten, freitags und samstags. Das haben einige Dabringhauser aber nicht mitgetragen. Es fehlten einige bekannte Gesichter. Dankbar waren wir als Festausschuss, dass die Stadtverwaltung uns mit Gebühren zum Teil entgegengekommen ist. Für ein Jahr war die veränderte Situation okay. Hätten wir die Halle länger entbehren müssen, wäre es sicher schwieriger geworden.

Nun richtet sich der Blick aber nach vorn. Der Kartenvorverkauf ist in vollem Gang. Wie läuft es bisher?

Fröhlingsdorf: Wie immer sehr gut. Vor allem für die Hauptveranstaltung „Wir unter uns“ gingen schon an dem Wochenende, als wir in der Dabringhauser Hofburg den Verkauf gestartet haben, die Hälfte der Karten weg. Erfahrungsgemäß ist aber auch die Altweiberparty ein Publikumsmagnet. Und der Kinderkarneval ist bei Familien beliebt. Machen wir es kurz: Die Mehrzweckhalle wird vermutlich bei allen drei Veranstaltungen proppevoll sein.

Und wie viele Anmeldungen für den Rosenmontagszug sind bei Ihnen schon angekommen?

Fröhlingsdorf: Etwa die Hälfte der üblichen 25. Wir rechnen jedes Jahr mit rund 25 Anmeldungen; das geht auch meistens auf. Wieder mitlaufen wird zum Beispiel eine Fußgruppe des Marketingvereins WiW. Neu dabei sind einige Dabringhauser, die sich als „Jeckes Trüppchen“ angemeldet haben. Aber natürlich wird es auch wieder die gewohnten Festwagen, Tanz- und Fußgruppen der Vereine und Initiativen geben. .

Und für die Sicherheit ist auch gesorgt, das kündigte Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann ja bereits an.

Fröhlingsdorf: Wenn es bei uns in Dabringhausen auch noch nie zu extremen Ausschreitungen gekommen ist: Wir alle legen großen Wert auf gute Zusammenarbeit mit Polizei, Verwaltung und Hilfsdiensten wie dem Deutschen Roten Kreuz. Es kommt vor, dass am Rosenmontag schon um 9 Uhr die Jugendlichen mit Mixgetränken über die Straße laufen. Das muss nicht sein. Jugendschutz liegt uns am Herzen – und für die Kontrollen der Behörden sind wir als Veranstalter dankbar. Es wird dieses Jahr einen Stützpunkt von DRK und Ordnungsamt am Gemeindehaus geben, wo die Helfer mit Rat zur Seite stehen oder kleine Wunden versorgen. Wir stehen in enger Abstimmung, mit der Wermelskirchener Stadtverwaltung und das ist auch gut so.

Voriges Jahr haben Sie die Zugleitung von Ihrem Vorgänger Wolfgang Gockel übernommen. Was macht für Sie den Dabringhauser Rosenmontagszug aus?

Fröhlingsdorf: Die Gemütlichkeit. Der Zug ist recht klein, es herrscht eine familiäre Atmosphäre. Und das wissen auch nicht nur die Dabringhauser selbst, sondern auch Gäste von weiter weg bei uns zu schätzen.