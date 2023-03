Fairer Handel aus erster Hand

Messe in der Katt am Wochenende.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Für den Wermelskirchener Weltladen wird das nächste Wochenende ein besonderes. Mit großer Spannung sieht das Team der zweiten Auflage der Fair-Trade-Messe für Händler (Samstag, 4. März) und des Fair-Trade-Marktes für die Öffentlichkeit (Sonntag, 5. März) in der Kattwinkelschen Fabrik entgegen. Denn nach der Premiere im vergangenen Jahr findet das Treffen der Fair-Trade-Gemeinschaft und der interessierten Öffentlichkeit erstmals ohne Corona-Einschränkungen statt.

„Wir freuen uns auf viele Besucher, auf den normalen Austausch und die Kommunikation untereinander ohne vorherige Anmeldung, Registrierung, Abstandsregeln und Maskenpflicht“, blickt Ulla Buhlmann mit Vorfreude auf den ersten Veranstaltungshöhepunkt des Weltladens in diesem Jahr aus.

Am Samstag, 4. März, ist die Kattwinkelsche Fabrik als Messe-Ort vorgesehen und alleine den Fair-Trade-Händlern, den Wiederverkäufern, vorbehalten. 28 überregionale Verkaufsorganisationen und Händler haben sich in Wermelskirchen angemeldet, um sich exklusiv über die Angebote der Aussteller zu informieren und deren Produkte zu ordern.

Insgesamt 14 Aussteller werden dabei ihre Sortimente vorstellen, und die reichen vom Kunsthandwerk aus Nepal, über Mode aus Pima-Baumwolle, Yoga-Kleidung und -Zubehör, Silberschmuck aus Mexiko bis hin zu Lebensmitteln und Wellnessprodukten. „Wir haben dieses Jahr viele kleine, aber feine Aussteller gewinnen können, die ganz nahe dran sind an den konkreten Erzeugern vor Ort“, beschreibt Ulla Buhlmann: „Aus erster Hand können sich unsere Besucher ein Bild davon machen, wie breit und modern fairer Handel aussieht und vor allem, dass Fair-Trade vor Ort tatsächlich Gutes bewirkt.“

Viele Fair-Trade-Produkte direkt zum Anfassen

Am Sonntag, 5. März, von 11 bis 17 Uhr, hat die Katt bei kostenlosem Eintritt dann für die interessierte Öffentlichkeit geöffnet. „Wie man schon 2022 beobachten konnte, wird gerade der direkte Kontakt zu den Händlern das Besondere der Veranstaltung sein“, sagt Ulla Buhlmann: „Wer könnte besser die Produkte vorstellen, erklären und die Geschichten ihrer Herstellung, über die Menschen, die diese Produkte herstellen, berichten, als jene, die den direkten Kontakt vor Ort haben.“ Ein derart breites Sortiment unterschiedlicher Fair-Trade-Produkte direkt zum Anfassen und An- und Ausprobieren, werde man nicht so oft und so komprimiert präsentiert bekommen.

Der Weltladen hofft, dass die Wermelskirchener in großer Zahl zum Fair-Trade Markt kommen. Selbst ist das Weltladen-Team mit einem eigenen Stand vertreten, um das Angebot zweier Händler zu präsentieren, die am Termin selbst verhindert sind. „Damit sich die Marktbesucher nach informativen und anregenden Gesprächen und Käufen auch wohlfühlen, wird für das leibliche Wohl gesorgt sein“, kündigt das Weltladen-Team an.



