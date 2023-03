Fahrten in die Berge locken neue Mitglieder an

Jahresversammlung des Ski-Clubs Wermelskirchen mit Vorstandswahlen: Markus Reichwein bleibt Vorsitzender. Badminton, Parcours, Snowboard und Skitouren sind stark.

Wermelskirchen -resa- Die Abteilungsleiter im Ski-Club Wermelskirchen berichteten jetzt von Erfolgsgeschichten: So blickte der Vorsitzende Markus Reichwein rundum zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Die Mitgliederzahl im Ski-Club sei von 461 auf 543 gewachsen.

„Das liegt wohl maßgeblich an den neuen Angeboten“, befand Reichwein und erinnerte an das neue Kinderskitraining und die Schnupperkurse der Badmintonabteilung. Auch die Fahrten in die Berge würden gut nachgefragt – und immer wieder auch für neue Mitglieder sorgen. In den Osterferien brechen mehr als 100 Urlauber mit dem Ski-Club ins italienische Skigebiet Latemar auf. Dank verschiedener Fördertöpfe, die während und nach der Corona-Pandemie ausgeschüttet worden seien, habe der Verein auch die Jahre der Pandemie gut überstanden.

Gute Nachrichten hatte dann auch Michael Hackstein im Gepäck, der den Bericht aus der Abteilung Badminton übernahm – stellvertretend für Norbert Seidenberg. Die Abteilung habe jüngst endlich wieder die 100er-Grenze bei den Mitgliederzahlen überschritten. Weil während der Pandemie keine Schnupperkurse für Kinder möglich gewesen seien, habe sich vor allem der Anteil der Erwachsenen erhöht – ungefähr um die Hälfte. „Aber inzwischen sind wieder Schnupperkurse möglich“, erinnerte Hackstein. Die Abteilung sei sehr um die Jugendarbeit bemüht.

Mit Blick auf den ehrenamtlichen Einsatz im Verein wagte Michael Hackstein eine Prognose: „Wir werden neu denken müssen“, befand er, „Menschen lassen sich künftig eher für Projekte als für Ämter gewinnen.“

Jugendwartin Nele Zollenkopf übernahm den Bericht für den Nachwuchs im Skiverein – und hatte ebenfalls eine Erfolgsgeschichte im Gepäck. Das neue Parcourstraining sei so gut angekommen, dass es inzwischen zweimal wöchentlich angeboten werde. Und man habe einen neuen Snowboardtrainer gefunden, der nun auch Training für die Jugendabteilung anbiete.

Das erfolgreiche Jahr der Ski-Clubs spiegelte sich dann auch in den Wahlen wieder: Der Vorstand wurde komplett bestätigt. Markus Reichwein bleibt Vorsitzender, Stefan Burger sein Vertreter. Stephan Eisbach wurde als Geschäftsführer bestätigt, Alois Göpfert als Kassenwart. Nele Zollenkopf bleibt Jugendwartin.