Fahren unter Drogen und ohne Führerschein: Amtsgericht verhängt Strafe

Ein 27-Jähriger Remscheider musste sich vor dem Gericht verantworten.

Remscheid/Wermelskirchen. Ein 27-jähriger Remscheider musste sich vor dem Amtsgericht in Wermelskirchen verantworten, weil er am 27. Februar 2022 mit seinem Renault, mit dem er gar nicht hätte fahren dürfen, weil er zu der Zeit keinen Führerschein mehr hatte, einem Motorrad in Tente aufgefahren sei. Der Vorfall, so die Staatsanwältin, sei um 12.30 Uhr geschehen – und zusätzlich habe der Angeklagte auch noch Kokain und Amphetamine im Blut gehabt, als er eine gute Stunde nach dem Unfall von der Polizei einem entsprechenden Test unterzogen worden sei. Durch den Unfall sei ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden, der geschädigte Motorradfahrer sei zudem mit einer Schulterluxation mehrere Tage im Krankenhaus gewesen.

Sein Führerschein war ihm zuvor bereits entzogen worden

Sein Leben sei „den Bach runtergegangen“, sagte der Angeklagte, der sehr nervös wirkte, als die Richterin nach den Hintergründen fragte. Er leide seit etwa zwei Jahren an einer schweren Depression, und um die Erkrankung in den Griff zu bekommen, habe er Rauschmittel konsumiert. „Ich bin an diesem Vormittag mit dem Auto unterwegs gewesen, konsumiert habe ich aber zuletzt am Abend vorher“, erklärte der Remscheider. Er habe gedacht, er könne sicher fahren – das er keinen Führerschein mehr hatte, sei in diesem Zusammenhang uninteressant gewesen. In der Folge habe er zwar den Amphetaminen abgeschworen, sei „aber dem Alkoholismus verfallen“, wie er es ausdrückte. Zweimal sei er in diesem Zusammenhang in der Stiftung Tannenhof in Remscheid zur Entgiftung gewesen – „aber ohne Erfolg“, sagte er.

Er hoffe sehr, möglichst bald wieder einen stationären Therapieplatz zu bekommen – gerade jetzt erst habe er sich daher bei der Gefährdetenhilfe in Scheideweg bei Hückeswagen um einen solchen Platz beworben. Über den Hintergrund, warum sein Leben seiner Aussage aus den Fugen geraten sei, sagte der 27-Jährige nichts. „Ich war Kraftfahrer, bin Busse gefahren, und war auch Kfz-Mechatroniker, aber ohne Führerschein kann ich den Beruf natürlich nicht ausüben“, erklärte der Angeklagte. Warum er denn die Fahrerlaubnis verloren habe, wollte die Richterin von ihm wissen. „Weil ich unter Einfluss von Rauschmitteln gefahren bin“, entgegnete er.

Die Staatsanwältin sah hier keinen minderschweren Fall gegeben, berücksichtigte aber das Geständnis und die Tatsache, dass der Angeklagte keine Vorstrafen hatte. Sie forderte 60 Tagessätze zu je 15 Euro als tat- und schuldangemessen. Der Verteidiger legte die Höhe der Geldstrafe ins Ermessen des Gerichts. Die Richterin reduzierte die Tagessatzhöhe auf zehn Euro bei 60 Tagessätzen.

„Sie sind in den vergangenen zwei Jahren Ihres Lebens eigentlich schon gestraft genug gewesen. Ich hoffe und wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie ihr Leben mit einer guten Therapie wieder in den Griff bekommen“, gab sie dem Angeklagten mit auf den Weg. -wow-