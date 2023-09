Fahren bald Züge neben der Trasse?

Neben der Trasse könnte es in ferner Zukunft eine Bahnverbindung geben.

Der Schienenverkehr an der Trasse soll reaktiviert werden. Warum es auch Kritik gibt und wie die künftige Strecke aussehen könnte.

Wermelskirchen. Bahn- oder Zugverkehr an der Balkantrasse? Als Bahnlinie neben den Schienen? Der Frage, ob das möglich ist, wollen verschiedene Projektpartner nun intensiver nachgehen. Denn: Laut einem Kreistagsbeschluss vom Dezember 2021 soll der Schienenverkehr an der Trasse entlang reaktiviert werden, wobei der parallele Rad- und Gehweg erhalten bleiben soll.

Bereits im Mai 2022 wurde eine entsprechende Kurzstudie in Auftrag gegeben – mit dem Titel: „Regelquerschnitte für die Kombination von Schienenverkehr mit Rad- und Fußverkehr“.

Benjamin Rombelsheim, Sachgebietsleiter ÖPNV im Amt für Mobilität, Klimaschutz und regionale Projekte beim Rheinisch-Bergischen Kreis, stellte die Planung jetzt den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr vor. Er betonte, dass auch in den kommenden Jahren die Kommunen Wermelskirchen und Burscheid, die ja direkt an die Trasse angebunden sind, immer über den neuesten Stand informiert werden sollen. Aber auch Interessen- und Verkehrsverbände, die Wirtschaftsförderung und Verkehrsverbünde sollen auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Derzeit wird eine umfassende Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Balkantrasse vorbereitet, die möglichst noch 2023 ausgeschrieben werden soll. Finanziert werden soll sie durch den Rheinisch-Bergischen Kreis, die Städte Leverkusen und Remscheid und go.Rheinland. Die Kosten werden von den Projektpartnern auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Straßenbahn soll vier Teilstücke befahren

Unterteilt werden soll die Bahnlinie, vorgesehen sei eine Art Straßenbahn, voraussichtlich in vier Teilstücke. Das erste: von Opladen bis Wermelskirchen Grünestraße, wobei die Einfahrt in den Bahnhof Opladen berücksichtigt werden muss. Der zweite Abschnitt führte dann durch die Wermelskirchener Innenstadt, wobei sie einerseits bis Einmündung Berliner Straße oder bis zur Stadtgrenze nach Remscheid gehen könnte. Beide Varianten sollen geprüft werden.

Abschnitt 3 führt dann bis Bergisch Born; die Strecke impliziert eine Realisierung der Weiterführung der B51n nach Bergisch Born sowie das interkommunale Gewerbegebiet (Gleisdreieck).

Der vierte Abschnitt geht dann bis zum Trassendende bis Lennep.

Geprüft werden sollen nun unter anderem die Trassierung, Haltepunkte und Querungen, die Trassenbreite, aber auch Investitions- und Planungskosten, gesondert nach Abschnitten und Varianten, alternative Antriebe zum Elektroantrieb, wie zum Beispiel Wasserstoff. Das Projektteam stehe, so Benjamin Rombelsheim, nun vor der Finalisierung der Ausschreibungsunterlagen, eine Ausschreibung der Machbarkeitsstudie soll hernach erfolgen. Die Dauer der Studie nach Vergabe schätzte er auf 15 Monate. Zwischendurch sollen die beteiligten Städte und Kommunen aber immer wider über den neuesten Stand informiert werden, unterstrich er.

Kritik aus den Reihen der CDU um Leverkusen

Insbesondere aus den Reihen der CDU um Leverkusen hatte es bereits im Vorfeld harsche Kritik zu dem Kreistagsbeschluss gegeben, eine solche Machbarkeitsstudie für die Reaktivierung der Balkantrasse in Auftrag zu geben. Insbesondere sah man den Radverkehr gefährdet. Mit den 150.000 Euro könnte man zudem „sehr gut die Trasse jenseits von Leverkusen verbreitern“, um Rad-Begegnungsverkehr zu erleichtern, sagte zum Beispiel Ina Biermann-Tannenberger, Ratsfrau und CDU-Vorsitzende aus Bergisch Neukirchen. Ihr erscheine es „völlig utopisch, die an vielen Stellen in einer Tallage befindliche Trasse um einen zusätzlichen Schienenstrang zu erweitern.“ „Für eine Reaktivierung der Trasse für den Bahnverkehr ist der Zug schon längst abgefahren“, befand Matthias Itzwerth vom CDU-Ortsverband Opladen.

HIntergrund

Zahlen: Die ehemalige Bahntrasse ist seit 2012 ein viel genutzter kombinierter Rad- und Fußweg. Alleine in diesem Jahr waren dort auf dem Streckenabschnitt Wermelskirchen mehr als 15.000 Radfahrer unterwegs. Von Opladen, auf einer Höhe von etwa 50 Metern gelegen, bis Lennep auf etwa 330 Metern wird ein Höhenunterschied von 280 Metern bewältigt.

Kritik: Kritiker der Reaktivierung der Balkantrasse fürchten, dass der Radverkehr durch die Bahnschienen negativ tangiert werden könnte. Sie finden zudem, für eine Reaktivierung sei es zu spät.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Gutes Konzept

Wahrscheinlich behält Henning Rehse von den Freien Wählern recht, wenn er postuliert, dass wohl kaum jemand, der der bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr anwesend war, eine vollständige Reaktivierung der Balkantrasse zur Schienenstrecke noch miterleben wird. Dennoch: Das von den Projektpartnern vorgestellte Konzept klingt erst einmal attraktiv. Gewinnen doch öffentliche Verkehrsmittel immer mehr an Bedeutung.

Und gibt es doch gerade im nördlichen Rheinisch-Bergischen Kreis schon seit vielen Jahren keinen Schienenverkehr mehr. Immer vorausgesetzt ist natürlich, dass die Radtrasse erhalten bleiben kann. Denn die wird seit ihrem Start super angenommen. Tausende Radler und Freizeitsportler – aber auch Pendler – nutzen die Trasse von Lennep bis nach Opladen das ganze Jahr über. Und das darf keinesfalls gefährdet sein. Das würde zu Recht viele tangieren.